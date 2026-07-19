Un sismo en Perú deja al menos seis muertos y 30 heridos

Por CNN en Español

Al menos seis personas murieron y más de 30 resultaron heridas por un sismo y una réplica que sacudieron una región andina de Perú y dejaron decenas de viviendas quedaron destruidas o dañadas en las zonas afectadas, según reportaron este domingo las autoridades.

Los movimientos sísmicos, de magnitud 5,1 y 3,7, fueron registrados en la noche del sábado en la provincia de Chupaca del distrito de Junín, a unos 300 kilómetros al este de Lima, según informó el Centro Sismológico Nacional en X, con 17 minutos de diferencia entre sí.

El primer sismo, a las 9.24 p.m. (hora local, 10.24 p.m. de Miami) tuvo una profundidad de 24 kilómetros y el segundo 18 kilómetros, precisaron las autoridades.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) reportó que las víctimas mortales fueron seis, mientras que el viceministro de Salud de Perú, Henry Rebaza, declaró al Canal N que 26 personas heridas ya fueron dadas de alta y otras seis permanecen hospitalizadas.

La mayor parte de los daños se concentran en el distrito de Chongos Bajo, donde se desplomó la cruz del Cani Cruz, un monumento religioso, y se registraron derrumbes en el Antiguo Convento de “Santiago de León”.

La mayoría de heridos fueron fueron reportados por el Hospital Nacional del Centro Daniel Alcides Carrión, en Huancayo, que registra daños en sus dependencias.

“Continúan las acciones de respuesta en las zonas afectadas. Equipos de primera respuesta realizan la atención de la población afectada y damnificada, la #EDAN (Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades), así como labores de búsqueda y rescate. Asimismo, se registran personas heridas y personas fallecidas”, dijo por la mañana el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

El jefe del Indeci, el general Luis Vásquez, confirmó por al canal América el fallecimiento de al menos cinco personas.

Tras el sismo se registraron interrupciones del servicio eléctrico en diversos municipios de la zona afectada.

Perú está ubicado en el llmado Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se registra el 85 % de la actividad sísmica del planeta.

El presidente interino de Perú, José María Balcázar, afirmó que su Gobierno está “actuando con rapidez”.

“Que tengan la seguridad de que estamos actuando con rapidez. La ayuda ya se encuentra en manos de las autoridades de Junín y también del Gobierno. Vamos a elaborar un listado para socorrer a los damnificados y brindarles la atención inmediata que necesitan”, declaró el mandatario a la emisora estatal Radio Nacional.

Por su parte, la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, lamentó “profundamente las consecuencias del sismo” y expresó en X sus “más sentidas condolencias a los familiares de las personas fallecidas” y su solidaridad “con quienes han resultado afectados”.

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Con información de EFE y Reuters