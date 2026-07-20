Argentina se despierta con dolor, pero con agradecimiento a su selección y a su capitán

Por CNN Español

La tristeza no desapareció con el amanecer. Argentina despertó este lunes con el sabor amargo de una final perdida y el sueño frustrado de un bicampeonato mundial, pero con un fuerte sentido de agradecimiento y orgullo por una selección que volvió a llevar al país hasta el último partido, y por Lionel Messi, capitán y figura, que volvió a emocionar e ilusionar a toda la afición.

Desde el miércoles, muchos argentinos aseguraban que la victoria ante Inglaterra en la semifinal ya era la mayor alegría y que todo lo que pudiera ocurrir el domingo sería un agregado. Pero nadie resignaba la ilusión de una nueva final, de un bicampeonato, del cierre soñado para la vida mundialista de Messi.

La derrota ante España no dejó atenuantes. Ni el notorio desgaste físico que obligó a hacer cambios o quedar con un jugador menos matizaron la superioridad que mostró La Roja en el campo. Cuando el árbitro finalizó el encuentro, poco a poco los miles de aficionados reunidos en el Fan Fest en Buenos Aires comenzaron a retirarse en silencio.

De todas formas, después de procesar por un rato la derrota, decenas de miles de argentinos salieron a las calles con la camiseta para saltar y cantar. No era un festejo propiamente, más bien una muestra de agradecimiento al equipo. En las inmediaciones del Obelisco no se respiraba tristeza y desazón, sino apoyo y reconocimiento al plantel, con fuegos artificiales, bombos y cornetas, algunos con la pintura corrida en el rostro por las lágrimas.

Alegría y llanto. Cómo no llorar si así lo hizo el capitán, en lo que todo indica que fue su última aparición en el campo en un mundial: aunque esté acostumbrado a desafiar toda lógica y no le ha puesto fecha a su retiro, cumplirá 43 años en 2030. Messi se mantuvo estoico durante la premiación y al recibir su medalla, pero se quebró frente a la tribuna de argentinos que lo aplaudían hasta el hartazgo.

También lloró el técnico Lionel Scaloni, líder extraordinario que puso en duda su continuidad tras un ciclo exitoso de cuatro títulos (dos Copa América, una Finalissima y el Mundial en Qatar) y un subcampeonato. “Se necesitan muchas cosas para seguir”, dijo, aunque aseguró que cumplirá su contrato hasta fin de año.

Además del Obelisco, las esquinas más emblemáticas de la capital fueron punto de encuentro para muchos argentinos. También una multitud se reunió en el Monumento a la Bandera en Rosario, y en otras ciudades como Mar del Plata, Córdoba o Tucumán.

Por la noche, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) agradeció el apoyo. “El resultado final no alcanzó para cumplir el sueño del bicampeonato, pero sí reafirmó un vínculo que trasciende cualquier resultado. (…) Gracias por estar siempre, en las alegrías y también en los momentos difíciles”, dijo el organismo.

La expectativa para recibir al plantel se convirtió también en suspenso. Primero se esperaba que toda la delegación arribara cerca del mediodía de este lunes. Posteriormente, la AFA confirmó que sería por la tarde, y no con todos los jugadores. “Algunos futbolistas del plantel partirán directamente desde los Estados Unidos hacia distintos destinos para reincorporarse a sus clubes o iniciar su período de descanso”, explicó.

A falta de confirmación de los detalles de un evento para que la afición rinda homenaje a los subcampeones, el Gobierno confirmó que esa jornada (posiblemente martes) será feriado. “¡Muchas gracias jugadores! Hasta el final con las botas puestas. Argentina siempre en lo alto”, dijo el presidente Javier Milei. “Dada la inquietud sobre los festejos por el logro alcanzado por la Selección Argentina, comunico a la población que, en función de lo que decidan los Jugadores y el Cuerpo Técnico respecto al día para celebrar, el mismo será declarado feriado nacional”, agregó.

La camiseta albiceleste todavía deberá esperar para bordar la cuarta estrella. El equipo no logró el título ni vuelve con alguno de los otros premios (figura del torneo, goleador, mejor jugador joven o mejor portero), pero no se puede decir que vuelve con las manos vacías: además de las medallas de plata, las batallas que ganó este equipo no serán olvidadas.

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