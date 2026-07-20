Depresión tropical dos: trayectoria en la costa del Golfo y pronóstico de lluvias

Por Melissa Nord y Chris Dolce, CNN

Se prevé que la depresión tropical dos se fortalezca pronto hasta convertirse en tormenta tropical y se desplace a lo largo de la costa norte del Golfo durante los próximos días.

A su paso es posible que cause lluvias intensas, inundaciones costeras y vientos con fuerza de tormenta tropical.

El aire seco y el gran tamaño de la depresión han impedido la formación de las tormentas eléctricas persistentes cerca de su centro que un ciclón tropical saludable necesita para fortalecerse, a pesar de contar con el combustible que proporcionan las aguas del Golfo, cuyas temperaturas están cerca de niveles récord.

No obstante, se espera que la depresión tropical se intensifique y se convierta en la tormenta tropical Bertha el lunes.

Se ha emitido una vigilancia de tormenta tropical para la costa del Panhandle de Florida, desde el río Ochlockonee hacia el oeste hasta la frontera entre Alabama y Mississippi. En estas zonas, es posible que se registren condiciones de tormenta tropical en un plazo de 36 a 48 horas. Es posible que se emitan más alertas hacia el oeste, a lo largo de las costas de Louisiana y Texas, en los próximos días.

Es probable que la futura Bertha encuentre más obstáculos para fortalecerse en los próximos días.

La trayectoria más probable según el Centro Nacional de Huracanes es aquella en la que Bertha se desplaza a lo largo de la costa norte del Golfo o toca tierra cerca del sureste de Louisiana y el sur de Mississippi para el miércoles.

Esto impediría una intensificación significativa, ya que los sistemas tropicales se debilitan al tocar tierra. Además, el sistema se enfrentaría a niveles crecientes de cizalladura del viento —cambios en la velocidad o dirección del viento en las capas superiores de la atmósfera—, un factor que suele disipar las tormentas.

Estos factores desfavorables podrían incluso hacer que el sistema se disipe sobre Louisiana; sin embargo, el pronóstico más reciente indica que llegará a la costa alta de Texas como tormenta tropical hacia finales de la semana.

Independientemente de la evolución del sistema, se esperan lluvias intensas, vientos racheados e inundaciones costeras en la costa norte del Golfo desde la noche del lunes hasta, al menos, mediados de semana.

Esto es lo que cabe esperar:

• Lluvias: se prevén acumulaciones generalizadas de entre 5 y 10 cm, con picos de hasta 20 cm durante las tormentas más fuertes, desde el oeste del Panhandle de Florida hasta el sur de Alabama, Mississippi, Luisiana y, posiblemente, la costa de Texas. Esto podría provocar inundaciones repentinas, especialmente en zonas urbanas como Nueva Orleans.

• Viento: es posible que se registren condiciones de tormenta tropical —vientos sostenidos superiores a 64 km/h— en el área bajo vigilancia desde la noche del lunes hasta el martes. Las rachas más fuertes asociadas a las tormentas eléctricas podrían causar cortes de electricidad aislados.

• Marejada ciclónica: los niveles del agua podrían subir entre 30 y 90 cm por encima de lo normal a lo largo de la costa, desde la región de Big Bend en Florida hasta la frontera con Mississipi —incluida la bahía de Mobile, Alabama—, lo que provocaría inundaciones costeras, al menos de carácter leve. Es probable que la costa de Louisiana también experimente un aumento en el nivel del agua para el miércoles, aunque aún no se sabe su magnitud.

Ha pasado más de un mes desde la última vez que hubo una tormenta con nombre en la cuenca del Atlántico. La tormenta tropical Arthur se formó a mediados de junio y tocó tierra horas después en la costa de Texas, cerca de Galveston.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) pronostica una cantidad de sistemas con nombre inferior al promedio en el Atlántico para esta temporada, debido a la formación y el fortalecimiento del fenómeno de El Niño.

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