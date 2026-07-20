El renovado conflicto entre Estados Unidos e Irán se intensifica y amenaza con salirse de control

Análisis por Tim Lister, CNN

Durante la última semana, el conflicto entre Estados Unidos e Irán pasaron de ser un intercambio de represalias latente a algo que se asemeja mucho más a una guerra total.

La semana pasada, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con ampliar la guerra a menos que Irán deje de atacar a los barcos que transitan por el estrecho de Ormuz.

En los últimos días, Estados Unidos amplió sus objetivos más allá de los emplazamientos costeros iraníes que albergan instalaciones de radar y drones, para incluir carreteras, túneles, vías férreas, infraestructura portuaria y, según los medios iraníes, una planta desalinizadora.

Irán, a su vez, amplió su lista de objetivos a siete países de la región, y los medios oficiales sugirieron que pronto podrían añadirse importantes puertos de los Estados árabes del Golfo. Kuwait ha sido uno de los países más afectados por los ataques iraníes, con daños en una planta desalinizadora y una refinería de petróleo. Jordania también ha sufrido bombardeos frecuentes.

El conflicto se encuentra en un punto de inflexión. Podría dar paso a una nueva ronda de mediación y negociación. Sin embargo, para la mayoría de los analistas, esto parece improbable. Ninguna de las partes parece dispuesta a dialogar; ambas han declarado que el memorando de entendimiento (MdE) acordado en junio tras semanas de arduas negociaciones ya no está vigente.

Tras la muerte el viernes de dos militares estadounidenses en Jordania en medio de una andanada de ataques con misiles iraníes, “los próximos días serán de los más peligrosos de la guerra”, dijo Ian Bremmer, fundador de Eurasia Group, una empresa de análisis de riesgos geopolíticos.

Estados Unidos, que anunció el domingo la muerte de otro militar en el norte de Iraq, dijo que “castigaría rápidamente” a Teherán por los ataques, e Irán volvió a atacar a Jordania el domingo.

“Cada vez resulta más evidente que los acontecimientos están empezando a escaparse del control de cualquiera”, dijo Danny Citrinowicz, analista del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional en Tel Aviv.

“Aunque tanto Washington como Teherán parecían inicialmente interesados ​​en mantener la confrontación dentro de ciertos límites, el conflicto se está acercando alarmantemente a un punto en el que esos límites podrían colapsar”, dijo Citrinowicz en X.

“El enfrentamiento podría extenderse mucho más allá de su alcance actual, involucrando a los Estados del Golfo de forma más directa en el conflicto y poniendo en riesgo objetivos estratégicos adicionales e infraestructuras críticas”, añadió.

El ataque con misiles iraníes contra Aqaba, en Jordania, el domingo, fue una clara muestra de ese riesgo, e Israel dijo que fragmentos cayeron en su territorio. Hasta el momento, Israel se ha mantenido al margen del conflicto, supuestamente a petición de la administración Trump, pero el descontento del Gobierno con el acuerdo con Irán es de sobra conocido. Funcionarios de defensa israelíes advirtieron el domingo de que el país responderá con contundencia si Irán ataca a Israel.

Como les gusta decir a los historiadores militares, el enemigo tiene voz y voto, e Irán parece confiar en su capacidad para infligir daño.

“Irán se está adaptando a las defensas estadounidenses disparando misiles maniobrables de alta velocidad contra bases estadounidenses en la región”, escribió el Instituto para el Estudio de la Guerra el sábado, añadiendo que Irán ha desplegado municiones de racimo a mayor escala para maximizar los daños.

Las bajas estadounidenses en Jordania son prueba de esa capacidad de adaptación.

Todo indica que el régimen de Teherán cree poder resistir a Trump, tras haber movilizado el apoyo popular en torno a las ceremonias fúnebres del ayatolá Alí Jamenei. El liderazgo colectivo surgido en ausencia del hijo de Jamenei, Mojtaba, el nuevo líder supremo, parece creer que la resistencia es la única opción por ahora.

“Los actuales gobernantes de Irán creen que cualquier muestra de moderación solo provocará una mayor presión estadounidense”, escribió el analista iraní Vali Nasr en el Financial Times.

Si bien la economía iraní se encuentra en una situación crítica, con una inflación galopante, una escasez crónica de medicamentos y una economía en ruinas, “Teherán aceptará las inevitables dificultades económicas que conllevará otro bloqueo naval estadounidense, creyendo que su propia presión sobre la economía mundial mediante el cierre del estrecho de Ormuz… obligará a Trump a ceder primero”, añadió Nasr.

Ciertamente no hay pruebas que respalden la afirmación de Trump de que Irán está desesperado por un acuerdo, y el tema que originó el conflicto, el programa nuclear iraní, quedó prácticamente en segundo plano a medida que la atención se ha centrado en la disputa por el estrecho de Ormuz.

En esencia, una roca se ha topado con una pared: la desembocadura del golfo Pérsico.

El lenguaje vago del memorando de entendimiento buscaba disimular las diferencias irreconciliables entre la exigencia estadounidense, respaldada por gran parte de la comunidad internacional, de libertad de navegación dentro y fuera del Golfo, y la insistencia de Irán en controlar el transporte marítimo.

De hecho, en su primer mensaje como líder supremo en marzo, Mojtaba Jamanei insistió en que el cierre del estrecho era una palanca estratégica y que “debe seguir utilizándose la palanca del bloqueo del estrecho de Ormuz”.

Para muchos analistas, el “memorando de desacuerdo” era un instrumento ineficaz.

Según Nasr, el control del estrecho le otorga a Irán una “espada de Damocles sobre la cabeza de la economía global”, algo que Teherán considera “esencial” para obtener cualquier beneficio de Washington.

Si el conflicto continúa expandiéndose, también existe la posibilidad de que Irán reclute a sus aliados hutíes en Yemen para aumentar la presión sobre la economía mundial y sobre Arabia Saudita interfiriendo con el transporte marítimo en el mar Rojo alrededor del punto estratégico de Bab al-Mandeb, una especie de segundo Ormuz.

Los aliados de Washington en el Golfo ya habían intercedido ante Trump en relación con la conducción de la guerra y la gestión del estrecho de Ormuz. Más recientemente, una serie de llamamientos de varios gobiernos —entre ellos Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Qatar— disuadieron a Trump de llevar a cabo su plan de cobrar tasas a los barcos que transitan por el estrecho.

Existe una preocupación generalizada de que una escalada del conflicto cause daños más profundos a sus economías, posponga cualquier acuerdo sobre el estrecho de Ormuz y los deje lidiando con un enemigo irreconciliable al otro lado del Golfo después de que Washington decida que ya ha tenido suficiente.

La pregunta ahora es si volverían a contactar, individual o colectivamente, si Irán cumple su amenaza de atacar puertos y otras infraestructuras en el Golfo. Y si tal llamamiento sería atendido.

Irán podría atacar “una red de puertos clave” en los estados del Golfo en respuesta a los ataques estadounidenses contra el puerto iraní de Chabahar , advirtió el viernes la agencia de noticias semioficial Fars.

Una victoria militar estadounidense decisiva sobre Irán parece una perspectiva lejana. Probablemente requeriría el despliegue de fuerzas terrestres y una campaña de ataques mucho más intensa y extensa que la observada durante la última semana. Cualquier otra medida difícilmente lograría influir en el régimen de Teherán, que considera una lucha existencial.

“No quiero hacer eso”, dijo Trump sobre una guerra terrestre en una entrevista con Fox News la semana pasada. Pero añadió: “A veces se necesita una campaña terrestre, pero tenemos a otras personas que se encargarán de la campaña terrestre por nosotros”. CNN ha informado que Trump está considerando nuevas opciones, y que se está barajando nuevamente un ataque a la estratégica isla de Jarg.

“Lanzar una campaña terrestre en el sur de Irán, bajo el intenso calor del verano, contra un Ejército totalmente movilizado y una población que en gran medida se ha unido en torno al esfuerzo bélico, sería una apuesta extraordinaria prácticamente garantizada para convertirse en un desastre histórico”, afirma Sina Toosi, del Centro de Política Internacional.

Dicha campaña sería más difícil si aliados como Arabia Saudita no están dispuestos a permitir que su territorio y espacio aéreo se utilicen para ataques contra Irán. El príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, le dijo al presidente iraní en enero que el reino no permitiría que su espacio aéreo ni su territorio se utilizaran para ningún ataque contra Irán.

Tanto Pakistán como Qatar, que mediaron en la reunión entre Estados Unidos e Irán en Lucerna, Suiza, en junio, han guardado un silencio casi absoluto en los últimos días. La última vez que una delegación qatarí visitó Teherán fue el 10 de julio, según la agencia de noticias semioficial iraní Tasnim.

La mediación podría volver a cobrar protagonismo si los mercados petroleros entran en pánico y el precio del crudo supera los US$ 100 debido a la disminución de las reservas mundiales.

También influye el factor electoral, dado que se acercan las elecciones intermedias en Estados Unidos. CNN informó que los asesores de Trump han argumentado que las nuevas restricciones al estrecho de Ormuz solo elevarían los precios del petróleo y el gas, lo que aumentaría la presión política sobre los republicanos.

Muchos analistas prevén que ni la guerra total ni la vía diplomática prevalecerán en las próximas semanas. Más bien, se vislumbra un conflicto complejo que oscilará entre episodios de ataques y períodos de relativa calma, mientras los mediadores buscan nuevas vías para reactivar las negociaciones.

Mucho depende del estado de ánimo del presidente de Estados Unidos.

Pero como dijo un diplomático del Golfo: “Es probable que la situación empeore antes de mejorar”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.