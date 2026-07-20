Hombre acusado de lanzar un artefacto incendiario contra un edificio federal de Nueva York llevaba material contra ICE

Por Brynn Gingras, John Miller, Josh Campbell y Chris Boyette, CNN

Una persona está bajo custodia sospechosa de lanzar un artefacto incendiario la mañana de este lunes contra un edificio federal de la ciudad de Nueva York, un incidente que dejó lesiones menores a varias personas, informaron las autoridades.

El incidente ocurrió en el 26 de Federal Plaza, en Manhattan, un edificio que alberga oficinas de agencias del Gobierno como el FBI y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), informó el FBI.

Se cree que el artefacto estaba compuesto por fuegos artificiales y un líquido inflamable, según fuentes policiales independientes, que citaron una evaluación preliminar de los investigadores. No está claro si el artefacto impactó el edificio, dijo una fuente policial con conocimiento del incidente, pero un video muestra a agentes del orden saliendo de una densa columna de humo frente al edificio.

Las autoridades no dieron a conocer de inmediato detalles sobre el presunto motivo. El hombre bajo custodia llevaba una pistola de aire comprimido y material contra ICE, según dos fuentes policiales. Una de ellas identificó el material como un cartel contra ICE. También arrastraba un carrito que contenía dos rifles, más fuegos artificiales y otros objetos diversos encontrados en su interior, dijo una fuente policial.

Al menos tres personas sufrieron lesiones menores, según el Departamento de Bomberos de Nueva York. Dos rechazaron recibir atención médica y otra fue trasladada al Hospital NewYork-Presbyterian.

El hombre acusado de lanzar el artefacto también sufrió lesiones menores que no ponen en riesgo su vida, según una fuente con conocimiento de la situación.

(Crédito del video: @DoubleDash_H / X)

“Lo ocurrido esta mañana frente al 26 de Federal Plaza fue profundamente perturbador”, dijo el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani. “Me alivia que nadie haya resultado gravemente herido y que haya un sospechoso bajo custodia. Mi equipo está en contacto con el Departamento de Policía de Nueva York y apoyaremos la investigación federal”.

La Policía investiga los antecedentes del hombre para determinar si tiene historial delictivo en la ciudad de Nueva York o si ha tenido encuentros con las autoridades relacionados con enfermedades mentales, según una fuente policial.

“Nuestra administración seguirá trabajando para garantizar que todos los neoyorquinos estén seguros en su ciudad y para que quienes representen una amenaza rindan cuentas por sus actos”, dijo el alcalde.

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