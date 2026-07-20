Las 9 preguntas tras la muerte del jugador de fútbol americano Nolan Wells en Mississippi

Por Holly Yan, CNN

Mientras la familia de Nolan Wells se prepara para dar sepultura al joven de 18 años el lunes, lo hará sin saber por qué su joven vida se truncó de manera tan trágica.

Han pasado 16 días desde que Wells y sus amigos hicieron un viaje en barco por el 4 de Julio a Horn Island —un destino popular para quienes celebran las fiestas frente a la costa de Mississippi, sin refugios, sin instalaciones y sin comunicaciones.

Sus amigos regresaron a casa. Wells, estudiante y receptor abierto en Southwest Mississippi Community College, no lo hizo. Su cuerpo fue hallado dos días después, el 6 de julio, boca abajo en el agua frente a la línea de costa de Horn Island por un agente del Servicio de Parques Nacionales.

Mientras sus seres queridos están de duelo, algunos de los amigos de Wells que estuvieron en el viaje han recibido amenazas de muerte. Las fotos de la excursión muestran a Wells pasando el rato con amigos que parecen ser todos blancos, lo que ha llevado a algunos a evocar sentimientos duros sobre la conflictiva historia racial de Mississippi y a especular sobre si la raza desempeñó algún papel en su muerte.

Otros dicen que las corrientes cerca de Horn Island pueden ser notoriamente fuertes, y el forense local afirma que su oficina ha recibido numerosas víctimas por ahogamiento procedentes de las islas barrera de Mississippi en los últimos años.

Esto es lo que sabemos y lo que no sabemos sobre el caso que ha suscitado atención nacional:

Hay dos investigaciones de autopsia concurrentes en curso para determinar la causa y la forma de la muerte de Wells.

La Oficina del Médico Forense del Estado de Mississippi está realizando la investigación oficial de la autopsia, dijo el forense del condado de Jackson, Bruce Lynd.

No había señales inmediatas y evidentes de juego sucio o traumatismos en el cuerpo de Wells, dijo Lynd a CNN. Pero debido a las circunstancias inciertas, “pedimos una autopsia (en) la oficina del médico forense estatal para que pudieran hacer la autopsia completa y poder decir si hubo algún juego sucio o traumatismo”, dijo.

La oficina del médico forense estatal realizó una autopsia el 7 de julio y ha estado esperando los resultados de las pruebas toxicológicas, dijo Lynd. Puede tomar semanas recibir los resultados de las pruebas toxicológicas, que son estándar en las investigaciones de muertes.

Por separado, los padres de Wells enviaron el cuerpo de su hijo fuera del estado para una autopsia independiente, dijo el abogado de la familia, Ben Crump.

“Hicimos que su cuerpo fuera trasladado en avión desde Mississippi a Washington, DC, porque su familia quería asegurarse de que contaban con un médico que no tuviera vínculos con las fuerzas del orden de Mississippi para realizar un examen independiente del cuerpo de su hijo”, dijo Crump.

Los resultados de la autopsia independiente aún están pendientes, dijo Crump.

Tracestin Shepherd, quien estuvo en el viaje, describió a Wells como uno de sus mejores amigos. Dijo a “Good Morning America” de ABC que tomó un barco de regreso desde Horn Island a última hora de la tarde del 4 de julio, pero Wells se quedó atrás con una chica que había conocido.

“Se conocieron ese día, y fue como… es como una de esas cosas. … a él realmente le gustaba ella, pero la única vez que salieron fue en Horn Island el 4 de julio”, dijo Shepherd a GMA.

Shepherd dijo que ha hablado con los investigadores y que los amigos de Wells del viaje han estado cooperando con las autoridades.

Pero Jayvon Williams, otro amigo que también vio a Wells el 4 de julio, dijo que no es propio de Wells separarse del grupo con el que llegó.

“No creo que Nolan dijera: ‘Bro, me quedo con esta chica en la isla. Ustedes sigan y vuelvan’”, dijo Williams a Laura Coates de CNN.

“Nunca he conocido a Nolan como alguien que se quede atrás y vea a sus amigos irse. Siempre ha sido un tipo que, si fue contigo, va a volver contigo”, dijo Williams.

Williams se suponía que iba a estar en el mismo barco que Wells cuando se dirigieron a Horn Island, pero ese barco se llenó, dijo Williams al Sun Herald. Así que se subió a otro barco.

“En cuanto llegamos allí, (Wells) me dijo que me quería”, dijo Williams al periódico. Dijo que vio a su mejor amigo por última vez a última hora de esa tarde. Original language: English

El audio de un video de teléfono celular ampliamente compartido dio lugar a especulaciones de que la voz de Wells podría haberse escuchado en una acalorada discusión en la que exigía que le devolvieran su teléfono celular.

Pero la persona que grita en el video es en realidad Shepherd, dijo a GMA.

“Ese soy yo gritando”, dijo Shepherd, explicando cómo estuvo involucrado en un altercado y necesitó ser sujetado.

Williams también dijo que cree que era la voz de Shepherd —no la de Wells— en el video.

“Estábamos calmando a Tracestin en ese video donde dijo: ‘Devuélveme mi maldito teléfono’. Suena como él”, dijo Williams a CNN.

La madre de Wells, Christine Wells-Wonsley, dijo que la familia comparó el historial de ubicación entre las aplicaciones Snapchat y Life360 que rastreaban el teléfono de su hijo, pero los datos no coincidían.

La madre de Williams, Tashema Hands, dijo que ayudó a la madre de Wells a rastrear el teléfono de su hijo.

“Para Christine, decía un lugar, pero para ellos en Snapchat, mostraba otro lugar. Así que a ese lugar fuimos, y mostraba que todo el mundo estaba en la casa. Era como mucha gente allí”, dijo Hands sobre la casa donde encontró el teléfono.

El 6 de julio, el día en que se encontró el cuerpo de Wells, el sheriff del condado de Jackson, John Ledbetter, dijo a CNN que sus detectives estaban entrevistando a personas que habían tenido “interacciones de primera mano con Nolan el día que desapareció” y que “no se ha identificado ninguna acción delictiva hasta este momento”.

Desde entonces, los investigadores han entrevistado a unos 60 testigos, dijo Ledbetter, según el Sun Herald en Mississippi. Y el FBI está ayudando a examinar la evidencia digital recopilada, dijo el sheriff.

Los tres amigos que viajaron con Wells en el bote a Horn Island han sido entrevistados en profundidad, dijo el sheriff al Sun Herald.

CNN se ha puesto en contacto con el FBI y con la oficina del sheriff para obtener detalles adicionales.

Después de que termine la investigación, la fiscal de distrito del condado de Jackson, Angel Myers McIlrath, permitirá que un gran jurado decida si se justifican posibles cargos, dijo al Sun Herald.

“Este caso se está tratando como una prioridad”, dijo la fiscal de distrito. “Al concluir la investigación, los hallazgos se presentarán ante un gran jurado, que es nuestro procedimiento operativo estándar para muertes que no son muertes naturales”.

CNN se ha puesto en contacto con McIlrath para obtener información adicional.

Hasta que se publiquen los resultados de las autopsias y los investigadores digan qué creen que causó la muerte de Wells, cualquiera que saque conclusiones apresuradas estaría haciendo “un flaco favor a la familia”, dijo el analista de fuerzas del orden de CNN, Charles Ramsey.

Ramsey, que es negro, dijo que entiende por qué algunos habitantes de Mississippi podrían estar preocupados por si la raza influyó en la muerte de Wells o en la investigación.

Pero hasta ahora, no hay nada sorprendente en la cronología de la investigación y en cómo está avanzando, dijo Ramsey, excomisionado de los departamentos de policía de Filadelfia y Washington, DC.

Es bastante común que los agentes del orden tarden más de una semana en reunir todas las pruebas y entrevistas necesarias para determinar qué causó una muerte, dijo.

“No es inusual. Lo inusual es el grado de atención mediática”, dijo Ramsey. “La única razón por la que estamos teniendo esta conversación (es) que ocurrió en Mississippi. Es un chico negro, y salió allí con amigos que casualmente son blancos”.

Shepherd dijo que él y sus amigos han recibido amenazas de muerte, según GMA.

“No hicimos nada malo aquí, y no entendemos cómo estamos recibiendo tanto odio”, dijo. “A todos nos importaba y amábamos a Nolan, y nadie quería ver morir a Nolan. Nadie quería ver su vida truncada tan pronto”.

Ashlee Cole, la madre de otro amigo que estuvo en el viaje, dijo que ella también quiere saber qué le pasó a Wells. Original language: English

“Haríamos todo lo que esté a nuestro alcance para ayudar a la familia de Nolan en su búsqueda de respuestas”, publicó Cole en Facebook.

Pero mientras espera saber más, su familia también ha recibido amenazas de muerte.

“Somos conscientes de que la verdad no detendrá los llamados a la muerte de nuestros hijos pequeños”, escribió Cole.

Se llevará a cabo una visita de 9 a 11 a. m., hora local, en la iglesia Center Pointe en Ocean Springs, Mississippi.

A continuación se celebrará el funeral, y el reverendo Al Sharpton pronunciará el panegírico.

Después, se realizará una celebración de la vida en el recinto ferial del condado de Jackson.

“Él no querría que estuviéramos sentados llorando y comiendo”, dijo su madre. “Así que lo que vamos a hacer es, en cierto modo, organizar una fiesta para celebrarlo”.

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Con información de Devon M. Sayers, Ryan Young, Jason Morris y Alta Spells, de CNN.