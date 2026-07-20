Las fuerzas estadounidenses identifican a los dos soldados que murieron por los ataques iraníes en Jordania

Por Michael Williams, CNN

El Departamento de Defensa de EE.UU. identificó este lunes a dos soldados estadounidenses que murieron en ataques iraníes en Jordania.

El teniente primero Tyler James Feehan, de 25 años, y la soldado Isabella Gonzales, de 19, murieron en el ataque del viernes contra la base aérea de Muwaffaq Salti, en Jordania.

Gonzales, originario de Carrollton, Texas, falleció el viernes, mientras que Feehan, de Ewa Beach, Hawai, falleció el sábado, según informó el Departamento de Defensa.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán reivindicó la autoría de los ataques en un comunicado emitido el sábado. El comunicado del Pentágono indica que los dos fallecidos murieron “durante un ataque enemigo”.

Otros militares estadounidenses resultaron heridos, entre ellos cuatro que tuvieron que ser evacuados a un hospital en Jordania, pero que ya han sido dados de alta, según informó el Comando Central de Estados Unidos durante el fin de semana.

El Pentágono declaró que las autoridades continuarían investigando el ataque.

Estas muertes constituyen las primeras bajas estadounidenses resultantes de ataques iraníes desde marzo.

Una reciente tregua en los combates ha dado paso a lo que se ha parecido más a una guerra total durante la última semana. Estados Unidos atacó ferrocarriles, carreteras y túneles iraníes, mientras que Irán ha lanzado ataques contra una lista cada vez mayor de países de la región.

A pesar de los ataques, las autoridades mantuvieron la esperanza de una posible solución diplomática durante el fin de semana. El secretario de Estado, Marco Rubio, declaró el domingo que Estados Unidos “sigue abierto” al diálogo, mientras que un representante de Irán afirmó que también estaban abiertos a las conversaciones.

El presidente Donald Trump dijo el sábado que la muerte de los militares estadounidenses era “algo muy triste”.

“Lamentamos que esto suceda”, declaró a NewsNation. “Es por el bien de nuestro país”.

Esta es una noticia de última hora y se actualizará con información adicional.

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