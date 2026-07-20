Trump dice que el Air Force One regalado por Qatar será “mejorado al máximo”, lo que parece confirmar problemas de seguridad

Por Laura Sharman y Christina Asencio, CNN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el domingo que el avión donado por Qatar que ha servido como Air Force One será enviado para mejoras, lo que parece reconocer que la aeronave no está tan completamente equipada como los aviones más antiguos.

Al bajar del avión a su regreso de la final de la Copa Mundial de la FIFA en Nueva Jersey el domingo, se le preguntó a Trump sobre las capacidades de defensa antimisiles del avión recién renovado, en medio de informes de que el nuevo jet no es tan seguro como el anterior.

“Tiene mucha capacidad pero, según entiendo, en aproximadamente un mes o algo así lo van a enviar para que quede mejorado al máximo”, dijo Trump a los periodistas en la Base Conjunta Andrews.

Trump, en privado, ha estado furioso por la cobertura sobre las deficiencias de seguridad del avión, y su gobierno se ha movido agresivamente para investigar quién habló con los periodistas sobre ellas. La jefa de gabinete Susie Wiles y el director del FBI Kash Patel han estado personalmente involucrados en ese esfuerzo. Hace poco más de una semana, se pidió a funcionarios que entregaran sus teléfonos en la Casa Blanca.

The New York Times, que fue el primero en informar sobre los problemas de seguridad del avión, dijo que cuatro de sus reporteros fueron citados por el Gobierno.

Ahora —a pesar de seguir volando en el avión— Trump parece estar reconociendo que las preocupaciones de seguridad son reales.

“Lo van a enviar, y harán que quede mejorado al máximo. Tomará aproximadamente un mes”, dijo.

Las preocupaciones sobre el nuevo jet donado por Qatar, de US$ 400 millones, volvieron a ser objeto de escrutinio a principios de este mes cuando Trump, de manera inesperada, dejó de usar el avión durante su regreso de una cumbre de la OTAN en Turquía y dijo que estaba enviando el nuevo avión por adelantado a la base aérea de Mildenhall en Inglaterra.

Trump dijo en ese momento que el cambio de avión era simplemente para dar a los miembros del servicio estadounidense destinados en la base “la oportunidad de recorrer la aeronave”, restando importancia a la idea de que las preocupaciones de seguridad fueran las culpables.

Pero dos fuentes familiarizadas con el asunto dijeron a CNN que el avión más nuevo no poseía las mismas capacidades para garantizar su seguridad en entornos internacionales, aunque una tercera dijo que estaba equipado con muchas de las mismas características que el avión más antiguo. El personal de seguridad se sentía más cómodo con el presidente a bordo del avión más antiguo —que fue construido desde cero pensando en la seguridad del comandante en jefe— que en el avión que había sido reacondicionado recientemente después de que Qatar lo donara, dijeron funcionarios a CNN.

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