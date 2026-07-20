Una mujer enfrenta un juicio por el asesinato de sus tres hijos. Su defensa alega que podría no ser “penalmente responsable”

Por Chelsea Bailey, CNN

Cuando Patrick Clancy salió de su casa en Duxbury, Massachusetts, el 24 de enero de 2023, no tenía forma de saber que un rápido mandado para recoger comida para llevar y un medicamento para su hija cambiaría su vida para siempre.

Cuando regresó a la casa de estilo colonial en Summer Street que compartía con su esposa, Lindsay, y sus tres hijos, encontró la vivienda inusualmente silenciosa, según contaría más tarde a la Policía.

Mientras buscaba a su familia, Patrick intentó entrar a su dormitorio, pero la puerta estaba cerrada con llave, diría después. Cuando por fin logró entrar, vio sangre en la habitación y la ventana del segundo piso abierta.

Salió corriendo y encontró a Lindsay tendida en el suelo, debajo de la ventana. Tenía lesiones en las muñecas y el cuello.

Desesperado, llamó al 911.

“¿Qué hiciste?”, le preguntó Patrick a su esposa, según relataría posteriormente un fiscal adjunto del condado de Plymouth al describir la llamada grabada.

Lindsay le respondió que había intentado suicidarse.

“¿Dónde están los niños?”, preguntó Patrick.

“En el sótano”, respondió ella.

Momentos después, Patrick Clancy “podía escucharse gritando de agonía y conmoción mientras encontraba a sus hijos”, dijo la fiscal Jennifer Sprague.

Los agentes encontraron a Cora, de 5 años; Dawson, de 3, y Callan, de 8 meses, inconscientes. Era evidente que los tres habían sido estrangulados, testificaron posteriormente los agentes en declaraciones juradas.

Los niños fueron trasladados a hospitales de la zona, donde finalmente todos fueron declarados muertos.

Lindsay Clancy, quien quedó paralizada por las lesiones sufridas en su intento de suicidio, fue acusada de tres cargos de asesinato y estrangulamiento por la muerte de sus hijos.

Su juicio comenzará el lunes.

Clancy, una exenfermera de trabajo de parto y parto en un hospital de Boston reconocido a nivel nacional, se declaró no culpable. Permanece recluida en el hospital público Tewksbury, en Massachusetts.

Aunque sí mató a sus hijos, no debería ser declarada penalmente responsable de asesinato, ha dicho su abogado, Kevin Reddington, en audiencias judiciales incluso tan recientemente como en junio.

Y aunque existen precedentes para ese tipo de argumento, expertos dijeron a CNN que la defensa de Clancy podría enfrentar una batalla cuesta arriba.

Clancy, de 35 años, había luchado durante mucho tiempo contra la depresión. Incluso ingresó voluntariamente en un hospital psiquiátrico de la zona menos de un mes antes de la muerte de sus hijos, dijo Reddington. Sus médicos iniciaron y suspendieron distintos medicamentos para tratar la depresión, los cuales, según su abogado, agravaron sus síntomas.

“Nuestra sociedad fracasa estrepitosamente al tratar a las mujeres con depresión posparto o incluso con psicosis posparto”, dijo Reddington durante una audiencia de instrucción de cargos en 2023. “Esta es una situación que claramente fue producto de una enfermedad mental”.

A lo largo de las audiencias previas al juicio, Reddington ha dejado claro que planea argumentar que Clancy no debe ser considerada “penalmente responsable” por la muerte de sus hijos porque sufría un trastorno extremo de salud mental.

Reddington y los fiscales estatales debatieron en junio sobre qué pruebas periciales serían admisibles si decidía presentar esa defensa, conocida comúnmente como una “declaración de inimputabilidad por demencia”.

Los miembros del jurado deberían “escuchar por qué Patrick Clancy y su esposa Lindsay acudieron a consultar a médicos por la depresión, por la vida que ella llevaba, una de un sufrimiento terrible a causa de los medicamentos”, argumentó Reddington durante una audiencia en junio.

Los fiscales rechazaron ese planteamiento y señalaron que podrían presentar a sus propios expertos para testificar sobre la cuestión de la responsabilidad penal.

Antes del inicio del juicio, la Fiscalía también presentó una moción para admitir como prueba las grabaciones de audio de la llamada al 911 que Patrick Clancy hizo tras regresar a casa y encontrar a su familia. Los fiscales sostienen que la descripción que hizo Clancy de cómo encontró a sus hijos y de los métodos que Lindsay utilizó para estrangularlos constituye evidencia de “premeditación deliberada, extrema atrocidad o crueldad, y del estado mental de la acusada”.

El juez estatal William F. Sullivan resolvió que los miembros del jurado escucharán la llamada al 911 y recorrerán la antigua vivienda de los Clancy, informó la afiliada de CNN WCVB.

CNN se comunicó con Reddington y con la Fiscalía estatal para solicitar comentarios.

Si los miembros del jurado concluyen que Clancy no puede ser considerada penalmente responsable por la muerte de sus hijos, es probable que el tribunal inicie el proceso legal para internarla en un hospital psiquiátrico estatal.

“Creo que existe una percepción persistente de que la declaración de inimputabilidad por demencia es una especie de tarjeta para salir de la cárcel que los abogados ponen sobre la mesa”, dijo Joni Johnston, investigadora y psicóloga forense que realiza evaluaciones psicológicas a personas acusadas de delitos.

“Es una defensa que se utiliza muy pocas veces y es aún más raro que tenga éxito”.

La mayoría de las personas diagnosticadas con una enfermedad mental, como trastorno bipolar o esquizofrenia, no cometen delitos violentos, lo que significa que los abogados que presentan una defensa de inimputabilidad atribuyendo los hechos a trastornos como la psicosis posparto suelen estar “nadando contra la corriente”, dijo Johnston.

“Básicamente, tienes que convencer al jurado de que tu capacidad estaba tan afectada y tu forma de pensar tan distorsionada que realmente no podías comprender que lo que estabas haciendo estaba mal, incluso si sabías objetivamente que asesinar era incorrecto. Y eso es muy muy difícil”, dijo.

En enero, Clancy y su esposo presentaron demandas por separado contra los proveedores de atención médica que supervisaron el tratamiento de salud mental de Lindsay en los meses previos a los homicidios.

La demanda por lesiones personales de Lindsay Clancy sostiene que su salud mental comenzó a deteriorarse rápidamente después del nacimiento de su tercer hijo, lo que la llevó a buscar atención psiquiátrica, incluso en un centro de tratamiento ambulatorio, por insomnio prolongado y depresión.

Pero, según la demanda, sus proveedores de atención médica no lograron diagnosticar ni tratar adecuadamente su condición. En cambio, durante un período de cuatro meses le iniciaron y suspendieron numerosos medicamentos psiquiátricos, según el documento. Como consecuencia, “ahora enfrenta una vida de discapacidad física, trauma psicológico y el insoportable dolor de despertar cada día sabiendo que mató a sus hijos, todo lo cual podría haberse evitado si los demandados hubieran brindado una atención médica competente”.

Ninguno de los proveedores quiso hablar con CNN debido al litigio en curso.

Patrick Clancy parece compartir una perspectiva similar a la planteada por el abogado de su esposa y por la demanda.

“No estaba casado con un monstruo”, dijo en una entrevista de 2024, después de la muerte de sus hijos. “Estaba casado con alguien que se enfermó”.

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