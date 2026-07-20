Usha Vance da a luz a su cuarto hijo, anuncia el vicepresidente de EE.UU.

Por Betsy Klein, CNN

La segunda dama de Estados Unidos, Usha Vance, dio a luz a su cuarto hijo, anunció el domingo el vicepresidente J. D. Vance.

Alec Neel Vance se une a sus hermanos Ewan, Vivek y Mirabel.

“Usha y el bebé están felices y sanos, y nuestros hijos están encantados de conocer a su hermano pequeño”, dijo el vicepresidente en las redes sociales, donde agradeció a los médicos y al personal del Centro Médico Militar Nacional Walter Reed y de la Unidad Médica de la Casa Blanca.

La llegada de Alec marca la primera vez en más de 150 años que una segunda dama da a luz mientras ocupa el cargo.

Mientras se adaptan a la vida como familia de seis miembros, los Vance pasarán más tiempo en una zona rural del norte de Virginia, alquilando parte de una extensa propiedad multimillonaria en el acomodado enclave de Middleburg.

El alquiler busca ofrecer a la segunda dama y a los hijos de Vance una mayor sensación de normalidad, lejos del escrutinio de Washington, según personas familiarizadas con el asunto. Se espera que el vicepresidente se aloje allí ocasionalmente, aunque él y su familia mantendrán su residencia oficial en el Observatorio Naval.

En una entrevista reciente con ABC News, Usha Vance reflexionó sobre dicho escrutinio y sobre la crianza de sus hijos en su papel de segunda dama.

“Todo lo que hacemos está a la vista del público”, dijo, añadiendo que “la gente se entera” si sus hijos se portan mal o enferman.

“Intentamos no exponerlos a situaciones en las que queden en evidencia y algún día digan: ‘Vaya, me has avergonzado’. Así que tratamos de mantener en privado la mayor parte de lo que hacen, pero cuando estamos en público con ellos, simplemente dejamos que sean niños y que suceda lo que tenga que suceder”, comentó Vance, de 40 años.

La segunda dama dejó su trabajo como abogada de alto nivel cuando su marido se convirtió en el segundo al mando del presidente Donald Trump. Ha aparecido frecuentemente junto al vicepresidente durante su mandato y ha formado su propio equipo de trabajo reducido. Con la alfabetización infantil como eje de su labor, lanzó un desafío de lectura de verano el año pasado y un podcast complementario este año. La última vez que una segunda dama tuvo un bebé mientras ocupaba el cargo fue en 1870, cuando el vicepresidente Schuyler Colfax y su esposa, Ellen Maria Colfax, dieron la bienvenida a Schuyler Colfax III, quien más tarde llegaría a ser alcalde de South Bend, Indiana.

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Adam Cancryn, de CNN, contribuyó a este informe.