Francia se convierte en el primer país de la Unión Europea en prohibir las redes sociales para menores

Joseph Ataman

Los legisladores franceses votaron este martes para prohibir el uso de las redes sociales a los niños menores de 15 años, convirtiéndolo en el primer país de la Unión Europea en establecer dicho límite de edad.

Australia hizo historia a finales del año pasado cuando implementó la primera prohibición de las redes sociales para menores de 16 años. El gobierno británico anunció restricciones similares el mes pasado, que se espera entren en vigor el próximo año. España, Grecia y Dinamarca también planean imponer límites de edad mínimos para el uso de redes sociales.

Los legisladores franceses votaron por una abrumadora mayoría a favor del proyecto de ley, que contó con el firme respaldo por el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Ahora lo firmará para convertirlo en ley.

“Las redes sociales estarán prohibidas para los niños menores de 15 años a partir de este año escolar”, publicó en X después de la votación mientras agradecía a los legisladores por aprobar el proyecto de ley.

“Los cerebros de nuestros niños y adolescentes no están en venta”, dijo en un mensaje en video en enero. “Las emociones de nuestros niños y adolescentes no están en venta ni para ser manipuladas, ni por plataformas estadounidenses ni por algoritmos chinos”.

Macron había ordenado al gobierno francés que acelerara la aprobación del proyecto de ley en el parlamento, con el objetivo de tener legislación en vigencia para el comienzo del próximo año escolar en septiembre.

Aún no está claro cómo verificarán la edad los sitios de redes sociales. Australia exige que las empresas “tomen medidas razonables” para evitar que los niños menores de edad abran o mantengan cuentas, y el gobierno francés prometió implementar controles de edad para respaldar la ley.

La legislación también prohíbe la publicidad que promueve las redes sociales para niños, incluso por parte de influencers, y exige que los anuncios para plataformas de redes sociales lleven la advertencia: “Productos peligrosos para niños menores de 15 años”.

La nueva ley será aplicada por Arcom, el regulador de comunicaciones audiovisuales y digitales de Francia. Se espera que sea aplicable a todas las principales plataformas.

Según Arcom, los niños de 12 a 17 años en Francia pasan un promedio de 1 hora y 21 minutos al día en TikTok. El regulador dice que el algoritmo de recomendación de la plataforma tiende a promover el contenido más “extremo”, exponiendo a los adolescentes a una corriente continua de videos que les causan ansiedad u otros daños.

Las compañías de redes sociales dicen que ya toman medidas para proteger a los niños de algunos tipos de contenido.

La propuesta de una prohibición fue bien recibida por muchos padres franceses a principios de este año.

“Creo que es genial”, dijo en marzo la madre de seis hijos Geraldine Delacroix a CNN. “Ahora estoy esperando ver cómo es factible, pero en cualquier caso, es mejor que nada”, agregó, señalando que los niños a menudo pueden eludir los controles parentales existentes. “Incluso si bloqueamos, ellos encuentran formas de evitarlo”, dijo.

En su trabajo como pediatra, Delacroix ha visto un creciente escepticismo hacia los teléfonos inteligentes y las redes sociales en la última década entre las familias de sus pacientes. “La gente está tensa (por los teléfonos inteligentes)”, dijo. “Hay un cambio real de atmósfera”.

Su hija Ariane dijo que veía poco inconveniente a la prohibición, pero deseaba que se hubiera dado antes, diciendo a CNN que era “un poco tarde para los jóvenes de mi generación que tienen de 13 a 14 años”.

“Tenemos la tendencia de decir, ‘Bueno, solo voy a mirar mi teléfono durante cinco o 10 minutos’ y luego, como es superadictivo, pasamos una hora, dos horas en el teléfono”, dijo.

Ariane, que está en todas las principales redes sociales, dijo que, aunque proporcionaban “entretenimiento rápido, fácil, sin esfuerzo”, veía casi ninguna ventaja para los niños de su edad.

Su hermana mayor, Gabrielle, quien dijo que había tenido acceso a Instagram y TikTok desde antes de su décimo cumpleaños —mucho antes del límite de edad de 13 años para la mayoría de las redes sociales— culpó a los confinamientos de la era Covid-19 por sembrar malos hábitos de uso excesivo del teléfono inteligente en su generación.

“Una vez que te acostumbras, simplemente sigues usándolo”, dijo.

Gabrielle agregó que no tenía dudas de que los niños encontrarían formas de eludir las restricciones y sugirió que las plataformas deberían hacer más para filtrar contenido peligroso.

Para los países que buscan restricciones de edad, garantizar una verificación de edad efectiva es un desafío importante.

“Las prohibiciones por sí solas no serán suficientes”, dijo el Ministro de Educación francés, Édouard Geffray, a los legisladores en enero. “No podemos simplemente restringir, tenemos que educar y proponer diferentes formas de socializar”.

Katia Roux, de Amnistía Internacional Francia, hizo una nota similar el martes. “El debate sobre la prohibición de las redes sociales para menores de 15 años es legítimo”, le dijo a CNN. “Sin embargo, esta medida no es suficiente para que las plataformas digitales sean seguras. Solo un cambio en el modelo de negocio de las empresas de redes sociales protegerá realmente a todos los usuarios. Para empezar, se deben prohibir las características adictivas y manipuladoras de las plataformas”.

En los países de la OCDE en 2022, al menos la mitad de los jóvenes de 15 años en la mayoría de los países pasaron 30 horas o más por semana en dispositivos digitales, incluyendo actividades de aprendizaje dentro o fuera de la escuela.

La semana pasada, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, advirtió que “las redes sociales no son un juguete”, en un comunicado que pedía “restricciones apropiadas para la edad”.

“En Europa, quien desarrolla un producto es responsable de su seguridad. Los fabricantes de automóviles deben hacer seguros sus vehículos. No esperamos que los niños diseñen sus propios cinturones de seguridad. No esperamos que los padres instalen airbags en casa”, escribió. “Esto no se trata de si los niños pueden acceder a las redes sociales. Se trata de si y cuándo las redes sociales pueden acceder a nuestros hijos”.

En Francia, algunos legisladores de la oposición estuvieron en contra del proyecto de ley en una etapa anterior por preocupaciones sobre la libertad de expresión y el acceso a contenido informativo en línea. Algunos senadores habían propuesto una lista negra de ciertas plataformas de redes sociales.

La adolescente Nelya Ouali, cuya madre no le permite tener su propio teléfono inteligente, dijo que la ley podría afectar su acceso a videos educativos.

“No podremos obtener más información como resultado, porque ya no vemos mucha televisión”, dijo, ya que ella y sus amigos prefieren los videos de los influencers. “Pero sigue siendo importante para la comunicación. Las redes sociales siguen siendo importantes; nos permiten hablar con nuestros amigos”, dijo. “Nos permiten entretenernos, despejar nuestras mentes”.

Esta no es la primera vez que Francia restringe el acceso a material en línea. Una prohibición del acceso a la pornografía en línea para menores superó los desafíos legales para finalmente entrar en vigencia en 2025. Requiere que los usuarios proporcionen prueba de edad.

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