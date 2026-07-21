Hallan los restos de un avión de Pan Am 74 años después de que se accidentara frente a las costas de Puerto Rico

Por Rebekah Riess, CNN

Setenta y cuatro años después de que un vuelo de Pan Am se estrellara en las aguas de Puerto Rico, y se cobrara la vida de 52 pasajeros, un equipo de búsqueda aérea, en colaboración con Discovery Channel, encontró los restos del avión en el fondo del océano.

El avión de Pan Am, llamado “Clipper Endeavor”, despegó de San Juan, Puerto Rico, el 11 de abril de 1952 con destino a Nueva York. A bordo viajaban 64 pasajeros y cinco tripulantes, pero poco después del despegue, los pilotos perdieron ambos motores del lado derecho y el avión se estrelló en el océano minutos después.

Aunque el avión contaba con balsas salvavidas y dispositivos personales de flotación, muchos pasajeros permanecieron en sus asientos y 52 personas se hundieron con el avión y fallecieron, según la Fundación Histórica de Pan Am. Solo 17 personas sobrevivieron.

Si bien se conocía la ubicación general del accidente, se desconocía la ubicación exacta de los restos en el fondo del océano.

El mes pasado, la Fundación Air/Sea Heritage, en colaboración con el programa “Expedition Unknown” de Discovery Channel y la empresa Deep Sea Vision, utilizó un dron submarino autónomo para localizar los restos en el lecho marino, a unos 600 metros de profundidad. NBC informó del hallazgo por primera vez en el programa “Today” el martes por la mañana.

El avión Douglas DC-4 fue encontrado la noche del 2 de junio, partido en dos secciones, y fue identificado gracias a imágenes que muestran claramente el icónico logotipo alado de Pan American y el nombre de la aeronave aún legibles, según un comunicado de Discovery.

La Fundación Air/Sea Heritage está trabajando con el gobierno de Puerto Rico para ampliar la protección del lugar del accidente y aboga por la creación de un monumento en honor a las víctimas, según el comunicado.

También se ha contactado a las familias directamente afectadas por la tragedia y a los dos únicos supervivientes conocidos del accidente, añade el comunicado.

Discovery Channel tiene previsto cubrir el hallazgo en un episodio de “Expedition Unknown” a finales de este año.

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