Llega a Cuba el primer vuelo de ayuda humanitaria de EE.UU.

Por Michael Rios, CNN

El primer envío de un paquete de ayuda de EE.UU. por US$ 100 millones llegó a Cuba, informó este martes por la tarde el Ministerio de Comercio Exterior del país.

Unos 700 paquetes de alimentos y artículos de higiene serán distribuidos entre personas de los municipios de Alquízar y Bejucal por una organización benéfica de inspiración religiosa, indicó.

El ministerio insistió en que Cuba no se opone a la ayuda, pero dijo que el envío “contrasta con la realidad impuesta por el castigo colectivo infligido por Estados Unidos”, en referencia a medidas estadounidenses que incluyen sanciones económicas y un bloqueo petrolero.

Este es el primer vuelo humanitario a Cuba como parte de un compromiso de ayuda por US$ 100 millones anunciado previamente por el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio.

La ayuda será distribuida directamente a los cubanos a través de organizaciones benéficas independientes de inspiración religiosa, indicó el Departamento de Estado.

El envío llega mientras Cuba enfrenta una crisis energética agravada por un bloqueo de Estados Unidos al suministro de petróleo, que la isla necesita para generar electricidad.

En mayo, el Gobierno de Cuba había sugerido previamente que estaría abierto a recibir ayuda de EE.UU., aunque preferiría que se levantara o flexibilizara el bloqueo.

El bloqueo forma parte de una campaña de presión de Estados Unidos, cada vez mayor, destinada a forzar al Gobierno cubano a cambiar su sistema político y abrir su economía.

La red eléctrica de la isla ha fallado tres veces en julio, dejando a millones de cubanos a oscuras y sumidos en una mayor incertidumbre. Cuba ha experimentado varios apagones nacionales en los últimos años, mientras la envejecida infraestructura eléctrica del país lucha por satisfacer la demanda.

La crisis energética de la isla ha puesto a prueba servicios esenciales como la educación, el transporte y la sanidad. Las nuevas sanciones impuestas por EE.UU. también han deteriorado aún más la economía cubana e impedido que muchos turistas visiten la isla.

Asimismo, en una nueva escalada de su campaña de presión sobre Cuba, el Gobierno de Estados Unidos anunció el 14 de julio nuevas sanciones contra el sector del turismo, un área clave de la alicaída economía de la isla sobre la que las autoridades castristas depositaron buena parte de las inversiones y esperanzas como motor productivo y fuente de divisas.

El Departamento de Estado designó en las sanciones al Ministerio de Turismo y a nueve entidades estatales, entre ellas agencias de importación, exportación y comercialización de combustibles y otros bienes y servicios.

El comunicado citó las declaraciones de Rubio, quien días atrás aseguró que “Estados Unidos seguirá utilizando todos los medios a su alcance tanto para hacer frente a las amenazas a la seguridad nacional que plantea el régimen comunista cubano como para impulsar las reformas económicas y políticas que brinden a Cuba un futuro mejor”.

Como consecuencia, la cadena española de hoteles Meliá anunció este martes que cesará todas sus operaciones en Cuba debido a las “persistentes dificultades” que “impiden garantizar unas condiciones mínimas de estabilidad” para las actividades en la isla.

A principios de julio, el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, insistió en que su país no representa un riesgo para la seguridad de Estados Unidos y aseguró que, en cambio, el comportamiento de Estados Unidos “sí es una amenaza” para la seguridad regional e internacional por los efectos que podría tener un eventual ataque militar contra territorio cubano.

Rodríguez hizo estas declaraciones durante una entrevista con CNN en La Habana a seis meses de que el Gobierno de Donald Trump ha ido incrementando sus presiones contra Cuba, un proceso que comenzó después del operativo del 3 de enero en el que Estados Unidos capturó al derrocado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, un viejo aliado de la nación caribeña.

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Con información de Patrick Oppmann, Gonzalo Zegarra, Pau Mosquera, Juan Carlos López y Mauricio Torres, de CNN.