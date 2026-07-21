Mamdani reconoce que no tiene autoridad para arrestar a Netanyahu en un nuevo video

Por Katherine Koretski, CNN

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, dijo en un nuevo video publicado el martes que no tiene autoridad legal para arrestar al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, si este llegara a visitar la ciudad.

“Mi administración revisó todas las vías disponibles conforme a la ley aplicable para determinar si la ciudad de Nueva York podría ejecutar la orden de arresto de la Corte Penal Internacional si Benjamin Netanyahu viniera aquí”, dijo Mamdani en un video publicado en X. “Está claro que no tenemos la autoridad legal independiente para hacer cumplir esta orden. El Gobierno federal, sin embargo, sí la tiene, y hago un llamado para que se una a la CPI y ejecute esta orden”.

La publicación llega apenas días después de que Mamdani dijera en una entrevista con The New York Times que estaba trabajando con el equipo legal de su Gobierno sobre cómo ejecutar el arresto de Netanyahu por sus “presuntos crímenes de guerra”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intervino en el debate este lunes a través de Truth Social y aseguró que Netanyahu “no será arrestado de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia”.

El primer ministro de Israel podría visitar Nueva York más adelante este año para asistir a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Anteriormente, su oficina acusó a Mamdani de “desviar la atención pública de sus disparates y atacar al líder del Estado judío y la única democracia de Medio Oriente”.

En respuesta al video de Mamdani publicado el martes, el embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, escribió en X: “Fuiste elegido para servir a los neoyorquinos, no a la propaganda de Hamás. ¡Haz tu trabajo!”.

La Corte Penal Internacional (CPI) emitió una orden de arresto contra Netanyahu y otros dirigentes israelíes en 2024, acusándolos de crímenes de guerra durante y después de los ataques de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023, acusaciones que Israel ha rechazado.

Mamdani, un firme crítico del Gobierno de Israel que ha condenado en repetidas ocasiones las operaciones militares israelíes en Gaza como un “genocidio”, habló sobre la posibilidad de arrestar a Netanyahu durante la campaña electoral del año pasado.

El analista jurídico principal de CNN Elie Honig criticó este lunes la idea de que Mamdani pudiera ejecutar ese arresto, al argumentar que no tiene autoridad para hacer cumplir la ley.

“Es completamente absurdo que el alcalde de la ciudad de Nueva York siquiera sugiera que podría tener autoridad para ordenar el arresto de Benjamin Netanyahu o de cualquier jefe de Estado extranjero que visite el país”, dijo Honig en el programa The Source de CNN.

Honig también señaló que Estados Unidos no ha ratificado el Estatuto de Roma, que obliga a los países a arrestar a las personas sobre quienes pesan órdenes de la CPI. Además, subrayó que “la conducción de la diplomacia y de los asuntos exteriores corresponde exclusivamente al Gobierno federal”.

Tanto Trump como el expresidente Joe Biden condenaron la orden de arresto emitida por la CPI contra Netanyahu.

Durante el segundo mandato de Trump, su Gobierno ha intensificado su prolongada confrontación con la CPI. El secretario de Estado, Marco Rubio, prometió recientemente “desmantelar” el tribunal y lo acusó de “librar una guerra contra nuestro país, no con balas ni misiles, sino mediante la fuerza del llamado derecho internacional”.

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Esta historia fue actualizada con información adicional.