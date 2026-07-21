Más adolescentes usan IA generativa para crear contenido explícito. ¿Cómo los impacta y qué se puede hacer?

Por Avni Trivedi, CNN

A medida que el uso de la inteligencia artificial sigue proliferando, el contenido sexual generado por IA también impacta a los adolescentes.

Casi el 75 % de los adolescentes ha visto pornografía en línea y más de la mitad se encuentra con este tipo de contenido desde los 12 años, según una nueva investigación de Common Sense Media.

La encuesta a más de 1.300 adolescentes de 13 a 17 años mostró que casi la mitad de los adolescentes informó haber visto contenido sexual que creían que había sido generado por IA.

El contenido creado con herramientas de IA generativa, o IA gen, puede incluir imágenes y videos falsos de desnudos; deepfakes; y contenido de herramientas y aplicaciones de “nudificación”, que permiten a un usuario generar una imagen falsa que muestra a personas como si estuvieran sin ropa.

Si bien los hallazgos sobre los adolescentes y su exposición a contenido sexual se han mantenido relativamente consistentes desde el informe de 2023 de Common Sense Media, el acceso de los adolescentes al contenido ha cambiado de manera significativa en los últimos tres años.

“Eso es lo que realmente creo que hace que esto sea notablemente distinto”, dijo el autor principal del estudio, el Dr. Supreet Mann, director de investigación de Common Sense Media. “De lo que estamos hablando no es de ‘pornografía comercial o curada’. Estamos hablando de cosas que eliminan la autonomía y despojan a las personas de su capacidad de controlar su imagen”.

A menudo, los adolescentes se encuentran con imágenes sexuales generadas por IA de celebridades, pero las herramientas de nudificación ahora exponen a los adolescentes a contenido sexual de sus pares.

Casi el 20 % de los participantes de la encuesta ha creado contenido sexual generado por IA o conoce a alguien que lo ha hecho, y más de la mitad dice que representaba a alguien que conocían, dijeron los investigadores de la organización.

“Lo que estamos viendo aquí es la aparición de un espacio muy específico y, diría yo, cada vez más sin fricción, que permite a los jóvenes acceder y explorar de maneras que en gran medida no están filtradas ni reguladas”, dijo Mann.

Las aplicaciones de nudificación están disponibles fácilmente con un clic.

Del 44 % de los adolescentes que vieron contenido sexual que creían que había sido generado por IA, el 15 % dijo que se topó con él a través de una aplicación de IA que creaba o modificaba fotos y videos.

Aunque existen regulaciones sobre lo que se permite en las tiendas de aplicaciones, estas apps a veces pueden colarse al no publicitar toda la gama de sus capacidades, dijo Riana Pfefferkorn, investigadora asociada de políticas en el Stanford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence.

“Hay mucha investigación que muestra que el trabajo de ‘golpear al topo’ que están haciendo las tiendas de aplicaciones y las plataformas de redes sociales no ha sido realmente suficiente para mantenerse al día”, dijo Pfefferkorn, quien no participó en la nueva investigación.

Muchos adolescentes estaban replanteándose cómo se presentaban en las redes sociales, encontró Mann.

Casi el 70 % de los adolescentes estaba preocupado por ser víctima de contenido sexual generado por IA sin su consentimiento. Esos adolescentes también se encontraron tomando medidas para protegerse, siendo cuidadosos con lo que publicaban, poniendo sus redes sociales en privado o incluso eliminando sus cuentas por completo.

Aunque es bueno que los adolescentes entiendan lo importante que es monitorear sus redes sociales, Mann señaló que parecía reforzar la culpabilización de la víctima.

“¿Por qué la carga recae en los jóvenes para que cambien sus propios comportamientos por miedo a las acciones de otras personas?”, afirmó.

La frecuencia y la accesibilidad a este tipo de contenido también distorsionan las percepciones de los adolescentes sobre el sexo, el consentimiento y la imagen corporal.

Casi el 70 % de los adolescentes cree que el contenido sexual generado por IA afecta cómo ven cómo deberían verse sus cuerpos. Esto es especialmente preocupante, considerando que los adolescentes están en una etapa de la vida en la que sus cuerpos cambian constante y rápidamente, indicó Mann.

“Está afectando la manera en que los jóvenes piensan sobre elementos fundamentales realmente importantes de la experiencia adolescente, como el consentimiento y las relaciones románticas”, agregó.

Más de un tercio de los adolescentes dijeron que les gustaría hablar con un adulto sobre contenido sexual generado por IA, pero no saben por dónde empezar.

Para las familias, esto puede sentirse como entrar en un terreno desconocido. ¿Cómo se inician conversaciones sobre algo que no se entiende del todo?

Common Sense Media aconseja a padres ﻿y tutores tener conversaciones de apoyo con sus hijos que comiencen con el consentimiento, la salud y la identidad sexual. Esto da una base sólida desde la cual trabajar antes de abordar la tecnología de todo esto.

Los adolescentes más jóvenes tenían más probabilidades de sentirse cómodos hablando con sus padres en comparación con los adolescentes mayores, también sugirieron los hallazgos de la investigación. Iniciar estas conversaciones temprano puede ser una buena manera de crear conciencia sobre el contenido sexual generado por IA más adelante.

Los padres y tutores deberían tener conversaciones abiertas y continuas, en lugar de una gran conversación, según Mann. También deberían sentirse cómodos pidiendo a sus hijos que les expliquen paso a paso cualquier aplicación habilitada con IA y cualquier otra pregunta que tengan sobre las aplicaciones en sus dispositivos.

En muchos casos, los adolescentes experimentan los efectos negativos de imágenes generadas por IA de ellos mismos o de otros mientras están en la escuela.

Varias escuelas están en el centro de incidentes en los que los adolescentes enfrentan consecuencias legales por generar imágenes explícitas falsas de sus compañeros de clase. Esto hace que sea cada vez más preocupante que los adolescentes tengan casi la misma probabilidad de sentirse cómodos hablando con un chatbot de IA en comparación con un orientador escolar o un docente, según la nueva investigación.

Los funcionarios de educación deben lidiar con estos escenarios sin involucrarse en situaciones que técnicamente ocurren fuera del campus. Pero cuando dos estudiantes están interactuando entre sí, Pfefferkorn señaló que eso implica algún nivel de responsabilidad institucional.

“Hay un rol para las escuelas, para los padres y las familias, incluso para hablar con tus otros amigos y para las plataformas y los responsables de políticas”, comentó Pfefferkorn.

“Esto es realmente un tema de la sociedad, más que algo en lo que se debería dejar a los chicos a sus propios recursos para intentar lidiar con ello”.

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