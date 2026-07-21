Un país asiático tiene ahora el pasaporte más poderoso del mundo tras 20 años de declive de EE.UU.

Por Maureen O’Hare, CNN

En 2006, el pasaporte estadounidense era el billete definitivo al mundo ya que les ofrecía a sus ciudadanos un nivel de acceso global comparable únicamente al de otras dos naciones: Dinamarca y Finlandia.

¡Qué diferencia hacen 20 años! Como revela el Índice Henley Passport en su informe conmemorativo del 20º aniversario, la clasificación mundial de la libertad de viaje ahora luce completamente diferente.

El índice, que supervisa la libertad de viaje que ofrecen los pasaportes en todo el mundo en función del número de destinos que sus titulares pueden visitar sin visado o con visado a petición, muestra que los documentos de viaje estadounidenses ya no se encuentran entre los más poderosos.

Actualmente, Estados Unidos ocupa la décima posición, pero dado que Henley contabiliza a varios países con la misma puntuación como un solo puesto en su clasificación. En realidad, eso significa que 36 países están clasificados por delante de él.

Dinamarca y Finlandia se sitúan ahora en el cuarto puesto, por detrás de otros cinco países.

“Veinte años de datos demuestran que el poder del pasaporte es una de las expresiones más claras del capital geopolítico de un país”, afirmó Christian H. Kaelin, presidente de Henley & Partners, una firma de asesoría global sobre ciudadanía y residencia con sede en Londres, y creador del Índice de Pasaportes de Henley.

Los pasaportes más poderosos del mundo pertenecen a naciones que otros países desean como socios, ya sea para el comercio, la inversión, la seguridad o la cooperación. La movilidad es, en última instancia, un indicador del valor que otros países otorgan a su relación con usted.

El pasaporte “más poderoso” del mundo en julio de 2026 es el de Singapur, que permite a sus titulares viajar sin visado a 192 destinos en todo el mundo, 70 más de los que eran posibles en 2006.

Sin embargo, Emiratos Árabes Unidos representa el mayor éxito en la clasificación, tanto para 2026 como por su meteórico ascenso a lo largo del siglo XXI.

Este centro financiero y turístico ha escalado posiciones este año hasta el segundo puesto, donde comparte el ranking con Japón y Corea del Sur, países del este de Asia. Los ciudadanos de estos tres países disfrutan de acceso sin visado a un total de 188 destinos en todo el mundo.

En comparación con hace dos décadas, esto supone la incorporación de 60 destinos para Japón, 73 más para Corea del Sur y la asombrosa cifra de 153 nuevos destinos para Emiratos Árabes Unidos.

El tercer puesto lo ocupa Suecia, con un total de 187 países. En 2006, era el segundo pasaporte más importante del mundo, con 129 destinos.

El cuarto puesto en julio de 2026 lo comparten Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega y España (todos con una puntuación de 186).

Malta ha escalado hasta una puntuación de 185, situándose en el quinto puesto junto a Austria, Grecia, Portugal y Suiza. En 2006, Malta se encontraba fuera del top 10, en la undécima posición del ranking.

En el puesto número 6, tenemos a Hungría (que ascendió desde el puesto número 19 en 2006), Polonia (que subió desde el puesto número 16 en 2006) y el Reino Unido (que descendió desde el puesto número 3 en 2006).

Ocho países ocupan la séptima posición: Letonia (que subió desde el puesto 26 en 2006), Eslovaquia (que escaló desde el puesto 22 en 2006), República Checa (que ascendió desde el puesto 21 en 2006), Eslovenia (que subió desde el puesto 17 en 2006), Australia y Malasia (ambas crecieron desde el puesto 9 en 2006) y Canadá y Nueva Zelandia (ambas bajaron desde el puesto 6 en 2006).

El octavo puesto lo ocupan dos países europeos que han experimentado un notable ascenso y que se han recuperado satisfactoriamente de las turbulentas historias del siglo XX: Croacia (que ha subido 20 puestos en 20 años) y Estonia (que ha ascendido 18).

Lituania, que ocupa el noveno puesto, ha escalado 15 posiciones en dos décadas, mientras que Liechtenstein solo ha subido una.

Si bien Estados Unidos comparte el décimo puesto con Islandia, ahora tiene acceso sin visado a 180 destinos en todo el mundo, lo que supone un aumento significativo con respecto a los 130 destinos a los que podían acceder sus titulares de pasaporte en 2006.

En los últimos 20 años, la brecha entre los ciudadanos con mayor y menor movilidad del mundo se ha ampliado drásticamente, según señala el informe. Existe una diferencia de 118 destinos entre Singapur, que encabeza el índice, y Afganistán, que se encontraba en el último lugar en 2006 y permanece allí hasta la actualidad.

Hace dos décadas, Afganistán tenía acceso sin visado a tan solo 12 destinos, cifra que hoy se ha duplicado hasta alcanzar los 22 destinos.

Bolivia (ubicada en el puesto 77) es el único pasaporte del mundo que ha registrado una pérdida neta de acceso sin visa en las últimas dos décadas, lo que ha reducido su puntuación. Todos los demás pasaportes han mejorado en movilidad global.

El informe de Henley & Partners compara su propia clasificación con el Índice de Paz Global, que también celebra su vigésima edición este año. Según el índice del Instituto para la Economía y la Paz, el mundo está experimentando el mayor número de conflictos entre Estados desde la Segunda Guerra Mundial y la paz mundial ha disminuido durante 12 años consecutivos.

Henley & Partners afirma que su nuevo análisis que compara los dos índices revela una fuerte relación positiva entre la paz y el poder del pasaporte.

“Muchos de los países más pacíficos del mundo también poseen los pasaportes más fuertes del mundo”, señala el informe. Singapur ocupa el octavo lugar en el Índice de Paz Global y el primero en el Índice de Pasaportes Henley, “mientras que Japón, Suiza, Irlanda, Austria, Portugal, Finlandia, Dinamarca, Nueva Zelandia, Canadá, República Checa y Malasia figuran entre los líderes mundiales en ambos índices”.

Luego están los casos atípicos en las estadísticas, como Estados Unidos (n° 10 en el Índice de Pasaportes de Henley y 134º en el Índice de Paz Global) e Israel (n° 18 en el Índice de Pasaportes de Henley y 149º en el Índice de Paz Global).

Según el informe de Henley & Partners, sus posiciones reflejan décadas de capital diplomático acumulado, influencia geopolítica, importancia económica y confianza internacional en la integridad de sus instituciones y documentos de viaje.

“En un momento en que las tensiones con Irán y la inestabilidad en todo Medio Oriente vuelven a dominar los titulares, su capacidad de movilidad demuestra que el poder que otorgan los pasaportes se basa en mucho más que la mera paz”.

La lista Henley es uno de los varios índices creados por empresas financieras para clasificar los pasaportes globales según el acceso que brindan a sus ciudadanos.

El Índice de Pasaportes de Arton Capital tiene en cuenta los pasaportes de 193 países miembros de las Naciones Unidas y seis territorios más: Taiwán, Macao, Hong Kong, Kosovo, los territorios palestinos y el Vaticano. Se excluyen los territorios anexados a otros países.

Además, se actualiza en tiempo real durante todo el año y sus datos se recopilan mediante un seguimiento exhaustivo de los portales de cada gobierno.

El ranking mundial de pasaportes de Arton para 2026 sitúa a los Emiratos Árabes Unidos en primer lugar, con una puntuación de 182 en cuanto a la posibilidad de obtener la autorización de entrada sin visado o con visado a la llegada. El segundo puesto lo ocupan Francia y España, cada una con una puntuación de 175.

Singapur (192 destinos) Japón, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos (188) Suecia (187) Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, España (186) Austria, Grecia, Malta, Portugal, Suiza (185) Hungría, Polonia, Reino Unido (184) Australia, Canadá, República Checa, Letonia, Malasia, Nueva Zelandia, Eslovaquia, Eslovenia (183) Croacia, Estonia (182) Liechtenstein, Lituania (181) Islandia, Estados Unidos (180)

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