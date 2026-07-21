Zelensky destituye al jefe militar de Ucrania tras varios días de protestas

Por Victoria Butenko e Issy Ronald

El presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky apartó de su cargo al comandante en jefe del país, el general Oleksandr Syrskyi, tras varios días de protestas generalizadas contra la destitución del popular ministro de Defensa del país, Mykhailo Fedorov.

La semana pasada, la destitución de Fedorov desencadenó varios días de protestas callejeras y reveló una división pública sin precedentes en el Ejército sobre la estrategia de Kyiv en la guerra contra Rusia.

El martes, Zelensky ofreció a Fedorov un “cargo destacado en el Gobierno que le permitirá unificar el componente técnico de nuestro Estado y garantizar su desarrollo”. Se desconoce si la oferta había sido aceptada.

Fedorov, de 35 años, se forjó una reputación por impulsar enfoques innovadores en tecnología y reclutamiento, pero chocó con otros miembros más tradicionalistas del equipo de defensa de Ucrania.

Sus seis meses al frente del ministerio de Defensa coincidieron con el éxito de Ucrania en el campo de batalla, por lo que su destitución, en medio de desacuerdos con Syrskyi, provocó una reacción en contra del jefe militar.

Las políticas de Fedorov subrayaban la importancia estratégica de la nueva tecnología militar, en particular los drones, que han ayudado a frenar los avances rusos en el campo de batalla e infligir daños generalizados a refinerías de petróleo dentro de Rusia.

Mientras continuaban las protestas contra la destitución de Fedorov, aumentó la especulación sobre el futuro de Syrskyi. El lunes, Zelensky se reunió con varios de los principales generales de Ucrania y su jefe de gabinete emitió declaraciones veladas en las que afirmaba que “se ha escuchado la posición de la sociedad”.

Syrskyi, que rara vez se expresa públicamente, escribió el lunes un artículo de opinión para medios militares locales en el que se disculpaba si había ofendido a Fedorov. También se atribuyó la responsabilidad de haber establecido una unidad de drones como una rama militar separada y rechazó las sugerencias de que no apoyaba el uso generalizado de drones.

“No puedo cambiar un ejército de un millón de personas a drones en dos meses y decir: ‘Ahora vamos a luchar así’”, escribió. “Aparte de que sería claramente una empresa temeraria, cualquier experimento de esta magnitud tiene un costo para nuestra tierra y nuestra gente”.

Syrskyi será reemplazado por Mykhailo Drapatyi, el comandante de las Fuerzas Conjuntas de Ucrania. Es bien conocido en el país por un video viral de 2014 que lo muestra conduciendo un vehículo blindado de combate de infantería a través de una barricada separatista en Mariupol.

Fedorov felicitó a Drapatyi por su nombramiento en una publicación en Telegram, diciendo que “este es un nuevo viento y una nueva esperanza en la lucha de los pueblos libres por la libertad y la justicia”.

También llamó a Syrskyi y le agradeció su trabajo en la defensa de Ucrania.

Con información de Tim Lister, Daria-Tarasova-Markina y Andrew Carey.

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