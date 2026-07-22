Adolescente de Florida retira su demanda por adicción contra Meta antes del segundo juicio piloto

Por Clare Duffy, CNN

Meta evitará ir a juicio en una segunda demanda que la acusa de haber diseñado deliberadamente sus plataformas para enganchar a un adolescente y causarle daño. El demandante retiró el caso este miércoles, pocos días antes de que comenzara el juicio.

Un adolescente de Florida identificado por sus iniciales, R.K.C., demandó a Meta, TikTok, YouTube y Snap en 2023, alegando que el “diseño adictivo” de estas plataformas lo enganchó. Sostuvo que eso le provocó privación del sueño, pensamientos suicidas y otros problemas de salud mental. El suyo iba a ser el segundo juicio piloto entre cientos de casos similares presentados contra esas empresas, después de que Meta y YouTube fueran declaradas responsables en el primero a comienzos de este año.

R.K.C. llegó a acuerdos con YouTube, TikTok y Snap en las últimas semanas, cuyos términos no fueron revelados. Eso dejó a Meta como única demandada de cara al juicio, cuyo inicio con la selección del jurado estaba previsto para la próxima semana en el Tribunal Superior de Los Ángeles.

Sin embargo, este miércoles, Meta dijo que R.K.C. había retirado la demanda contra la empresa sin recibir pago alguno.

“Las acusaciones nunca se sostuvieron, y este resultado deja claro que no retrocederemos en nuestra defensa frente a demandas infundadas”, dijo en un comunicado Liza Crenshaw, portavoz de Meta.

Los abogados de R.K.C. presentaron el litigio como una victoria en materia de rendición de cuentas para las redes sociales.

“A la luz del resultado general favorable del litigio y de su preocupación por enfrentar un juicio agotador de varias semanas, ha decidido retirar su demanda contra Meta. Está listo para cerrar este capítulo, concentrarse en su recuperación y seguir terapia mientras aspira a llevar una vida normal”, dijeron en un comunicado este miércoles sus abogados, Emily Jeffcott y Rahul Ravipudi.

La decisión representa una victoria para Meta en medio de una ola de litigios impulsados por familias, distritos escolares y fiscales estatales que afirman que las plataformas de la compañía han perjudicado a los jóvenes.

Además del fallo de Los Ángeles contra Meta y YouTube, un jurado de Nuevo México ordenó en marzo a Meta pagar US$ 375 millones por no proteger a menores de depredadores sexuales en sus plataformas. Y en mayo, Meta, YouTube, Snap y TikTok acordaron resolver una demanda presentada por un distrito escolar de Kentucky por acusaciones relacionadas con adicción, que estaba llamada a ser la primera de cientos de casos similares en llegar a juicio. No se revelaron los términos económicos del acuerdo.

Actualmente, se desarrolla otro juicio promovido por el fiscal general de Tennessee, que alega que Meta perjudicó de forma consciente la salud mental de los jóvenes.

Meta ha sostenido desde hace tiempo que invierte fuertemente en salvaguardas y herramientas para que sus plataformas sean seguras para los jóvenes, al igual que otras grandes empresas de redes sociales.

El Social Media Victims Law Center, que encabeza el litigio de los cientos de casos presentados por personas y familias contra las cuatro empresas, declinó hacer comentarios sobre la decisión de R.K.C. de retirar su caso.

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