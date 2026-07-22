Suspenden a agente del equipo de seguridad de Vance, sospechoso de filtrar información, mientras hacen investigación interna

Por Josh Campbell y Kristen Holmes, CNN

Un agente del Servicio Secreto que formaba parte del equipo de seguridad del vicepresidente de EE.UU., J. D. Vance, está sujeto a una investigación interna y fue suspendido de sus funciones por sospechas de filtrar información para una noticia que incluía detalles sobre los viajes de Vance, según una fuente familiarizada con el asunto.

Una segunda fuente confirmó que las autoridades habían identificado a una persona que, se cree, estaba filtrando información sobre Vance.

La investigación la lleva a cabo el departamento de asuntos internos de la agencia, de acuerdo con la primera fuente, y no está claro si podría haber alguna sanción administrativa o cargos penales.

Se sospecha que el empleado fue la fuente de un reciente artículo de MS NOW sobre agentes del equipo de seguridad de Vance, quienes se mostraron consternados por la supuesta carga que la agenda de viajes personales del vicepresidente representaba para su equipo de seguridad.

Como parte de su cobertura, MS NOW también describió los viajes planeados de Vance, incluyendo un vuelo con su hijo en helicóptero del Cuerpo de Infantería de Marina para una clase de golf, planes que posteriormente fueron cancelados.

La historia llamó la atención del Servicio Secreto, el FBI y funcionarios de la Casa Blanca, quienes se indignaron por los detalles operativos que se describían en la prensa, indicó la primera fuente.

CNN se ha puesto en contacto con el Servicio Secreto para obtener comentarios.

Un portavoz de MS NOW no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios.

Este acontecimiento se produce en un momento en que la administración Trump ha prometido tomar medidas enérgicas contra lo que considera filtraciones no autorizadas a la prensa.

A principios de este mes, cuatro reporteros de The New York Times recibieron citaciones para testificar ante un gran jurado federal en relación con una investigación sobre sus reportajes acerca de las características de seguridad a bordo de un nuevo avión presidencial obsequiado a Donald Trump por Qatar.

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Con información de Holmes Lybrand y Brian Stelter, de CNN.