Bad Bunny cierra en Bélgica la gira “Debí tirar más fotos”: así fue el tour que se convirtió en fenómeno global

Por Erick E. Beltran, CNN en Español

La gira “Debí tirar más fotos” de Bad Bunny llegó a su fin. Tras 57 conciertos, Benito Antonio Martínez Ocasio ofreció su última presentación el 22 de julio en Bélgica, cerrando un recorrido que lo llevó por 20 países de América, Asia, Oceanía y Europa y reafirmó su posición como una de las mayores figuras de la música en la actualidad.

Según Billboard Boxscore, los primeros 41 conciertos de la gira recaudaron más de US$ 360 millones y vendieron 2,4 millones de entradas, convirtiéndose en el tour más exitoso de la carrera del artista puertorriqueño hasta ese momento.

Además, Billboard informó que todas las giras de Bad Bunny ya superan los US$ 1.080 millones en ingresos, lo que lo convirtió en el primer artista latino en alcanzar los US$ 1.000 millones recaudados en giras desde que la publicación lleva ese registro.

Uno de los elementos más distintivos del espectáculo fue “La Casita”, un escenario secundario inspirado en una vivienda tradicional puertorriqueña que también formó parte del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl y de la residencia “No me quiero ir de aquí”, realizada en Puerto Rico.

“La Casita” se convirtió en uno de los elementos más emblemáticos por ser la réplica de un tradicional hogar puertorriqueño que reflejaba los hogares de varios barrios de la isla. Allí interpretaba algunas de las canciones más íntimas del repertorio, en un momento del concierto que contrastaba con la espectacularidad del escenario principal.

“La Casita” también generó controversia durante las presentaciones en México. Algunos asistentes criticaron que el escenario alternativo estuviera ubicado cerca de sectores con boletos de menor precio, mientras que quienes habían adquirido las entradas más costosas quedaron más alejados de esa parte del espectáculo.

Tras las quejas, Ocesa, promotora de los conciertos en México, anunció que los asistentes que consideraran que la experiencia no cumplió con sus expectativas podrían solicitar el reembolso de sus entradas.

Además de convertirse en uno de los momentos más esperados del concierto, “La Casita” fue el punto de encuentro para amigos y celebridades invitadas por Bad Bunny durante distintas fechas de la gira.

Entre quienes aparecieron en ese espacio estuvieron Karol G, Pedro Pascal, Jessica Alba, David Grutman, Penélope Cruz, Juanes, Austin Butler, LeBron James, Ester Expósito, Ana de Armas, Noah Schnapp, Young Miko, Ricky Martin y Kylian Mbappé, entre otras figuras.

La gira “Debí tirar más fotos” hizo un recorrido por los más grandes éxitos de Benito Antonio.

El espectáculo comenzaba con “La mudanza” y se extendía durante más de dos horas y media. El repertorio incluía éxitos como “Callaíta”, “NUEVAYoL”, “Tití me preguntó”, “Yo perreo sola”, “Safaera”, “El apagón” y “Debí tirar más fotos”, además de una canción sorpresa distinta en cada presentación.

Apple Music y Spotify lanzaron las playlists oficiales del concierto para que sus usuarios pudieran seguir escuchando las canciones en el mismo orden en el que eran presentadas en los recitales.

Con el cierre de “Debí tirar más fotos”, Bad Bunny concluye uno de los capítulos más exitosos de su carrera y reafirma su capacidad para llenar estadios en distintos continentes.

Su próximo gran proyecto será “Porto Rico”, una película en la que compartirá elenco con Javier Bardem y Residente. Aunque la producción ya fue anunciada, por el momento no tiene una fecha oficial de estreno. Mientras tanto, el artista puertorriqueño podría tomarse un descanso después de una intensa etapa marcada por una residencia en Puerto Rico y una gira de alcance mundial.

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