El Gobierno de Trump pide a una corte que desestime cargos contra Delcy Rodríguez porque “tiene inmunidad”

Por Gonzalo Zegarra, CNN en Español

El Gobierno del presidente Donald Trump pidió a una corte de EE.UU. que garantice la inmunidad de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, por una demanda civil presentada contra la líder chavista en Florida.

El Departamento de Justicia, tras recibir una carta del Departamento de Estado, presentó una “sugerencia de inmunidad” ante un tribunal del Distrito Sur de Florida para que desestime los cargos contra Rodríguez.

“El Departamento de Estado reconoce y permite la inmunidad de la presidenta Rodríguez como jefa de Estado en funciones de un Estado extranjero frente a la jurisdicción del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en este caso”, indicó el asesor jurídico Reed Rubinstein en una carta enviada el 11 de julio al fiscal general adjunto de Estados Unidos, Brett Shumate.

El asesor recordó que el Departamento de Estado reconoce desde marzo a Rodríguez como jefa de Estado, cargo que asumió tras la captura del presidente Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero. Por ello, solicita al Departamento de Justicia que “presente cuanto antes ante el tribunal distrital una sugerencia de inmunidad”.

El Gobierno de Trump pidió en la carta que observe “la especial importancia” que tiene para EE.UU. que el caso contra Rodríguez sea desestimado, dadas “las significativas implicaciones de política exterior que tendría una actuación de ese tipo”.

Además, indicó que la Embajada de Venezuela solicitó al Departamento de Estado que “tome los pasos necesarios para certificar la inmunidad” de la líder chavista.

En consecuencia, el Departamento de Jusiticia, a través de la fiscalía, solicitó a la corte en un documento judicial fechado el 20 de julio que desestime todos los cargos contra la presidenta encargada.

El caso presentado en Miami por tres demandantes estadounidenses que estuvieron detenidos en Venezuela apunta contra Maduro, Rodríguez y otros funcionarios como Diosdado Cabello, Vladimir Padrino y Tarek William Saab y el empresario Alex Saab, por presuntos secuestros, torturas y actos terroristas. La semana pasada un juez federal ordenó el pago de US$ 314 millones como indemnización, pero excluyó del fallo a Rodríguez y también a su hermano, el titular de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

La demanda es paralela al proceso judicial que Maduro afronta por narcotráfico en Nueva York.

Desde la captura de Maduro, el Gobierno de Trump ha mostrado estrechos vínculos con Caracas, con coordinaciones en políticas económicos y reformas legales de amplio alcance.

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Con información de EFE