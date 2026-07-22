El Servicio Secreto se prepara para una segunda Cena de Corresponsales tras el tiroteo en la primera

Por Holmes Lybrand, CNN

Mientras el Servicio Secreto se prepara para un segundo intento de la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca de este año en Washington, el viernes, el director Sean Curran defendió cómo su agencia manejó la seguridad en la primera versión de la cena.

“Sí funcionó”, dijo Curran en una conferencia de prensa el miércoles. “El sistema funcionó”.

La cena de abril fue suspendida después de que un hombre armado abriera fuego mientras irrumpía a través de un punto de control de revisión del Servicio Secreto en el piso de arriba de donde se estaba celebrando la cena. El hombre hirió a un agente antes de ser detenido por varios agentes.

Curran señaló que el hombre, que se alojaba como huésped en el hotel antes de la cena, fue detenido a menos de 100 metros del podio.

“Ese es el éxito. Por eso instalamos puntos de control”, dijo Curran a los periodistas cuando se le preguntó sobre los preparativos de seguridad y las garantías para los invitados que asistan al evento reprogramado el viernes. “Por eso tenemos a nuestros equipos, nuestros equipos especiales, en su lugar, porque sí planificamos para eso, y esa es la realidad”.

Curran señaló que los equipos de avanzada ya han visitado la nueva ubicación de la cena —el Waldorf Astoria, en lugar del Washington Hilton— y establecieron un plan de seguridad para la noche, algo que el Servicio Secreto ha hecho para miles de viajes y visitas de sus protegidos solo este año.

Si bien se han dirigido algunas críticas contra el Servicio Secreto por el dramático tiroteo y arresto de abril, Curran respondió, señalando que los puntos de control de seguridad se instalan precisamente por esta razón.

“Eso es algo que a veces la gente no entiende. Si no necesitáramos los magnetómetros, no los instalaríamos”, dijo Curran sobre los detectores de metales que estaban siendo retirados cuando el hombre armado irrumpió. “Sí esperamos que aparezcan personas malas. Es simplemente una realidad de dónde estamos”.

Un funcionario dijo a CNN que los puntos de acceso son más limitados en la nueva ubicación de la cena, lo que ayudará a concentrar la seguridad. La ubicación, añadió, también está en un área con una fuerte presencia policial tanto de agencias locales como federales, un factor que también ayuda a asegurar el área.

Los funcionarios del Servicio Secreto también dejaron claro que no ven la segunda cena de prensa como un segundo intento en materia de seguridad.

“No estamos viendo esto como una repetición de una cena”, dijo el subdirector Matthew Quinn el miércoles. “Estamos viendo esto como un sitio presidencial con miembros del gabinete y otros protegidos allí, igual que cada sitio que hacemos a dondequiera que vayamos”.

El presunto hombre armado, Cole Allen, se declaró inocente de intentar asesinar al presidente. Permanece tras las rejas y aún no se ha fijado una fecha para el juicio en el caso.

Los funcionarios también dejaron claro que la amenaza de Irán —un Gobierno que ha pedido la muerte del presidente y en ocasiones ha intentado orquestar atentados contra la vida de Trump— todavía existe y que las amenazas contra los protegidos siguen aumentando.

“Lo que estamos viendo ahora es algo que nunca hemos visto”, dijo un funcionario del Servicio Secreto, añadiendo que en sus casi 30 años en la agencia, el nivel de amenazas es “el más alto que he visto jamás”.

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