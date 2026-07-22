La guerra con Irán tiene un nuevo frente: se reducen las vías marítimas para transportar petróleo

Por David Goldman, CNN

El anuncio del bloqueo del estrecho de Bab el-Mandeb por parte de los hutíes no podría haber llegado en un peor momento para el mercado petrolero.

Los aliados de Irán en Yemen han amenazado con cortar una importante ruta alternativa al estrecho de Ormuz, donde el tráfico de petroleros se ha ralentizado drásticamente en los últimos días.

Hasta el momento, los hutíes no han podido o no han querido hacer cumplir el bloqueo que el grupo extremista anunció el martes. Pero la sola amenaza ha persuadido a algunos barcos a abandonar sus planes de salir del mar Rojo en dirección sur.

Un bloqueo efectivo de Bab al-Mandeb por parte de los hutíes crearía un nuevo frente en la guerra con Irán, lo que podría requerir una intervención militar estadounidense que, a su vez, podría mermar la capacidad de Estados Unidos para ayudar a los barcos a salir del estrecho de Ormuz. También podría impedir que Arabia Saudita le suministre diésel a Europa en un momento crucial para el mercado de combustibles.

Los precios del petróleo ya han subido más de US$ 20 por barril, este mes, tras el recrudecimiento de la guerra en Medio Oriente y llegaron a superar los US$ 95, el miércoles, por primera vez desde principios de junio. Podrían subir aún más si la solución provisional deja de funcionar.

Al igual que el estrecho de Ormuz, el estrecho de Bab el-Mandeb es un paso marítimo extremadamente angosto por el que transita una parte importante de la economía mundial. Tiene tan solo 22 kilómetros (14 millas) de ancho en su punto más estrecho, entre Arabia Saudita y Djibouti, aproximadamente un 40 % más estrecho que el de Ormuz.

El estrecho de Bab al-Mandeb no es tan crucial como el estrecho de Ormuz, por donde transitaban habitualmente 20 millones de barriles de petróleo (el 20 % del suministro diario mundial) antes de la guerra. Pero Bab al-Mandeb no se queda atrás: según Kpler, durante el último mes han transitado por él unos 6,2 millones de barriles de petróleo al día.

Una parte importante de ese petróleo normalmente habría estado destinada al golfo Pérsico, pero Arabia Saudita lo ha enviado a través de su enorme oleoducto Este-Oeste hasta su importante puerto de Yanbu, en el mar Rojo. Los saudíes han desviado entre 4 y 5 millones de barriles de petróleo diarios del golfo Pérsico a través de Yanbu, según indicó Helima Croft, directora de Estrategia Global de RBC Capital Markets.

“Si esa ruta se vuelve inoperable, la interrupción del suministro de petróleo se agravará y volveremos a hablar de una situación en la que el petróleo no tiene por dónde salir”, dijo Croft.

Retirar 4 millones de barriles del mercado sería aproximadamente comparable a la cantidad que China dejó de importar durante la guerra, una medida que, según los analistas petroleros, ha ayudado a mantener los precios de la energía relativamente bajos a pesar de la crisis récord en el suministro de petróleo.

Un bloqueo total de Bab el-Mandeb podría hacer que el precio del petróleo supere ese límite máximo, al menos entre US$ 5 y US$ 10 por barril, por encima de los US$ 100 por barril, según Dan Pickering, director de Inversiones de Pickering Energy Partners.

Si los barcos no pueden o no quieren transitar el mar Rojo hacia el sur, su única ruta sería hacia el norte a través del canal de Suez. Pero eso los dejaría en el mar Mediterráneo en lugar del océano Índico, lo cual no es precisamente la mejor ruta para hacer llegar el petróleo saudí a su principal cliente: el sudeste asiático.

Entre 2,5 y 3,5 millones de barriles de petróleo saudí salen diariamente de Yanbu a través del estrecho de Bab al-Mandeb, según Andy Lipow, presidente de Lipow Oil Associates. Los países asiáticos, que no producen mucho petróleo, han sido los más afectados por la escasez de crudo durante la guerra con Irán.

La capacidad de Arabia Saudita para extraer petróleo por una ruta alternativa había aliviado gran parte de esa tensión.

Europa tampoco puede estar muy contenta con la amenaza de los hutíes. Arabia Saudita transporta aproximadamente 230.000 barriles de diésel a través del canal de Suez desde refinerías cercanas a Yemen, lo que las expone al riesgo de un ataque hutí, según Homayoun Falakshahi, jefe de Análisis de Petróleo Crudo de Kpler.

El precio del diésel ha aumentado más de US$ 0,40 por barril en las últimas dos semanas después de que estallara de nuevo la guerra en Medio Oriente y Ucrania bombardeara refinerías rusas con ataques de drones.

Este martes, los hutíes les transmitieron a los buques saudíes que debían evitar el mar Rojo, y algunos barcos se han tomado el mensaje en serio, con razón: los hutíes atacaron barcos en la zona al principio de la guerra.

Cinco buques cisterna dieron media vuelta tras el anuncio, según Windward Intelligence. Un buque cisterna que partió de Yanbu el martes con petróleo destinado a China regresó en la frontera con Yemen ante las amenazas de los hutíes, según declaró a CNN un gestor de riesgos de una empresa Fortune 500. El gestor de riesgos solicitó el anonimato para tratar asuntos comerciales delicados.

El presidente Donald Trump declaró este martes en la Oficina Oval que las fuerzas estadounidenses podrían intervenir si los hutíes toman medidas más contundentes.

“Hasta ahora no ha ocurrido. Podría ocurrir, pero nosotros nos encargamos de todo”, dijo. “Ya lo hicimos con los hutíes antes, y no hemos tenido noticias suyas desde que hicimos lo que hicimos inicialmente”.

Pero la Marina estadounidense está ocupada bloqueando los puertos iraníes y tiene dificultades para persuadir a las compañías navieras de que transiten por el estrecho de Ormuz. Irán atacó varios petroleros en los últimos días, lo que redujo el tráfico en el estrecho a solo un puñado de cruces, en comparación con los aproximadamente 50 a 70 diarios que se registraban poco después de que Irán y Estados Unidos firmaran su memorando de entendimiento, a mediados de junio.

Si las fuerzas estadounidenses necesitan librar la guerra en un nuevo frente, podrían ampliar su capacidad para ayudar a guiar el petróleo crudo a través de cualquiera de los dos puntos estratégicos.

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Con información de Davis Winkie, de CNN.