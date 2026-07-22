Las mejores playas de Brasil que probablemente nunca has oído mencionar

Por Megan Frye, CNN

Más allá de los límites de una de las ciudades más grandes del planeta, se extiende una franja de antigua selva tropical y costa que sigue siendo, en gran medida, desconocida para los viajeros internacionales.

Los cerca de 595 kilómetros de costa montañosa y prácticamente intacta del estado de Sao Paulo se encuentran bajo el dosel de la Mata Atlántica, el segundo ecosistema con mayor biodiversidad de América, después de la Amazonía.

El área metropolitana de Sao Paulo alberga a más de 21 millones de personas y la expansión urbana supera los 30 millones. Sin embargo, a solo dos o tres horas por carretera de esta megaciudad brasileña hay cascadas, playas casi desiertas y acogedores pueblos pesqueros donde el ritmo de vida sigue marcado por la luna y las mareas.

“Los viajeros que llegan hasta aquí suelen volver”, afirma Adriano Camolez, guía turístico en la espectacular isla de Ilhabela, ubicada en el Litoral Norte. Camolez creció en la Baixada Santista, a unos 105 kilómetros al sur de Ilhabela en línea recta, y ha pasado toda su vida viajando de un lado a otro de la isla.

El paisaje de la costa paulista es tropical e imponente y, durante gran parte del año, sorprendentemente poco concurrido. Fuera de Navidad, Año Nuevo, Semana Santa o las vacaciones escolares de julio, es totalmente posible tener una cascada, o incluso una playa, solo para uno. La mayoría de los visitantes son personas que llegan desde la ciudad de Sao Paulo para pasar el fin de semana, surfistas en busca de buenas olas y un flujo constante de observadores internacionales de aves atraídos por las especies raras y migratorias de la región.

Se trata de un territorio extenso, pero basta recorrer un tramo de esta costa para encontrarse bajo helechos arborescentes gigantes de unos 18 metros de altura, lanzarse a cascadas, nadar en bahías con forma de media luna y ríos de aguas cristalinas, o admirar resistentes orquídeas que parecen sonreír al sol de la mañana.

La costa del estado se divide en tres sectores.

El Litoral Norte, que comprende las ciudades de Ubatuba, Caraguatatuba, Sao Sebastiao, Maresias y la isla de Ilhabela, cubierta casi por completo por la Mata Atlántica, es el lugar donde la cordillera de Serra do Mar desciende directamente hasta el mar, formando calas escondidas y una cultura del surf con fuerte identidad propia.

La Baixada Santista, el tramo central encabezado por la ciudad portuaria de Santos, es la zona más urbanizada, aunque conserva atractivos como la relajada localidad surfera de Praia do Tombo, en Guarujá, una de las playas más cercanas a la ciudad de Sao Paulo.

Más al sur se encuentra el Litoral Sul, que abarca Iguape, Cananéia e Ilha Comprida. Es una región incluso menos visitada que el Litoral Norte y mucho más tranquila que la zona central. Su paisaje está formado por manglares y estuarios protegidos dentro del Área de Protección Ambiental Cananéia-Iguape-Peruíbe.

En conjunto, estas tres regiones conservan algunos de los fragmentos mejor preservados de la Mata Atlántica que quedan en Brasil, en gran parte porque el relieve escarpado hizo inviable desde el inicio el establecimiento de grandes plantaciones coloniales, como las de caña de azúcar y café que transformaron buena parte del resto del país. El terreno es demasiado accidentado para la agricultura extensiva o para la expansión urbana que caracteriza al interior del estado de Sao Paulo.

La majestuosidad de estas playas escondidas no sería posible sin la Mata Atlántica, el bioma que alguna vez cubrió casi toda la costa de Brasil y que hoy sobrevive en fragmentos dispersos que representan aproximadamente el 7 % de su extensión original. El estado de Sao Paulo protege cerca de la mitad de los remanentes de este ecosistema bajo algún régimen de conservación, una proporción significativamente mayor que la de la mayoría de los estados brasileños.

Lo que queda sigue siendo extraordinariamente rico en biodiversidad. Los científicos han documentado más de 20.000 especies de plantas, de las cuales cerca de 8.000 no existen en ningún otro lugar del mundo. En una sola parcela de una hectárea en el sur del estado de Bahía, investigadores llegaron a identificar más de 450 especies diferentes de árboles.

La Mata Atlántica también alberga cientos de especies de aves, anfibios, mamíferos y peces exclusivos de este ecosistema. Organizaciones dedicadas a la conservación la consideran uno de los puntos críticos de biodiversidad más importantes del planeta.

Recorrer sus senderos es un sueño para los amantes de la naturaleza. El dosel del bosque protege tucanes, coloridas tangaras y aves rapaces. También es posible observar titíes león dorados, pequeños monos de pelaje rojizo, y colibríes que solo habitan este bioma, una recompensa para quienes recorren el bosque con calma.

Frente a la costa, las aguas son hogar de delfines, ballenas migratorias, tortugas marinas, rayas y aves marinas, lo que convierte al Litoral Norte. En el corazón del Litoral Norte se encuentra Ilhabela, un municipio insular donde más de 300 cascadas descienden entre un bosque protegido en su mayor parte. Algunas pueden estar en uno de los lugares más confiables de Brasil para observar vida marina sin necesidad de participar en una expedición especializada.

En el corazón del Litoral Norte se encuentra Ilhabela, un municipio insular donde más de 300 cascadas descienden entre un bosque protegido en su mayor parte. Algunas pueden visitarse tras una corta caminata; otras requieren recorridos exigentes.

La isla también es considerada la capital de la vela en Brasil y cada año alberga algunas de las regatas más importantes de América Latina. Se puede llegar en embarcación privada, taxi acuático o, con mayor frecuencia, en el ferry gratuito que parte desde Sao Sebastiao.

Camolez, propietario de Buenaventura Turismo, realiza ese trayecto prácticamente todos los días.

“Crecí junto a la isla, dejando una parte de mi propia historia en cada playa y en cada cascada”, afirma. Camolez es caiçara, integrante de una comunidad tradicional costera presente en los estados de Sao Paulo, Río de Janeiro y Paraná, cuyos habitantes descienden de pueblos indígenas, colonizadores portugueses y africanos. Su identidad está profundamente ligada al mar y a los conocimientos transmitidos de generación en generación.

La playa de Bonete, en el extremo sur de Ilhabela, solo puede alcanzarse tras una caminata de cinco horas o un recorrido de aproximadamente una hora en bote por mar abierto, guiado por experimentados navegantes caiçaras. Es un lugar famoso para observar las estrellas gracias a la ausencia total de contaminación lumínica. La pequeña comunidad tiene apenas unas 300 personas y un reducido número de alojamientos con hamacas. Funciona completamente con energía solar y es conocida por Dojo Bonete, un proyecto comunitario de jiu-jitsu dirigido por voluntarios.

No obstante, la historia de Ilhabela es mucho más profunda que sus cascadas, explica Camolez. Durante el período imperial, miembros de la realeza portuguesa, incluido Dom Joao VI, pasaron por la isla. Además, allí funcionaron dos de los últimos puertos utilizados para el tráfico de personas esclavizadas en Brasil: Praia da Fome, accesible únicamente por barco, y Praia de Castelhanos, a la que se puede llegar por barco, sendero o vehículos especializados. Ambos dejaron de operar tras la abolición de la esclavitud en 1888.

Muy cerca de la costa permanece el pecio del Príncipe de Asturias, un lujoso transatlántico que se hundió en menos de tres minutos en 1916 y donde murieron más de 500 personas. Hoy continúa atrayendo a buzos y forma parte de lo que los centros de buceo locales conocen como la “capital brasileña de los naufragios”.

Solo Ilhabela cuenta con decenas de sitios para bucear, desde las aguas poco profundas y tranquilas de Ilha das Cabras, repletas de corales, esponjas y tortugas marinas, hasta lugares más profundos y técnicos como los restos de los cargueros Aymoré y Velásquez, completamente colonizados por peces y corales.

Quienes se aventuran mar adentro, hacia el archipiélago de Alcatrazes, frente a Sao Sebastiao, tienen buenas posibilidades de nadar junto a diversas especies marinas. En cambio, las aguas más tranquilas cercanas a las islas de Ubatuba son muy populares para quienes obtienen sus primeras certificaciones de buceo.

A lo largo de la costa paulista hay playas que rara vez aparecen en los itinerarios internacionales.

Una de ellas es Praia Brava do Camburi, situada cerca de la frontera con el estado de Río de Janeiro y accesible únicamente por senderos. A unos 30 minutos por carretera se encuentra Itamambuca, cerca de Ubatuba, considerada una de las playas con olas más constantes de los cerca de 8.000 kilómetros de litoral brasileño.

La forma más sencilla de descubrir varios de estos paisajes en un solo recorrido es la Trilha das Sete Praias o Sendero de las Siete Playas, cerca de Ubatuba, en el Litoral Norte. El recorrido, de unos 10 kilómetros, conecta siete playas de arena blanca mediante un camino que asciende y desciende unos 600 metros de desnivel acumulado. Muchos guías lo consideran exigente debido a sus tramos estrechos y resbaladizos, por lo que recomiendan utilizar calzado resistente.

Los excursionistas con experiencia pueden recorrerlo sin guía. La mayoría tarda entre cinco y seis horas a un ritmo constante, aunque quienes se detienen a nadar en cada playa suelen necesitar entre siete y ocho horas.

Resulta difícil elegir el mayor atractivo del recorrido, aunque el mirador sobre Praia do Cedro, con piscinas naturales de aguas cristalinas ideales para hacer snorkel y descansar, suele ser el favorito. Muchos visitantes realizan el trayecto de ida y vuelta a pie, aunque también es posible regresar en barco. Los meses más recomendables para hacerlo son de mayo a agosto, cuando el clima suele ser más fresco y seco.

A casi tres horas más al sur por la carretera costera se encuentra Maresias, cerca de Sao Sebastiao, con un ambiente surfista mucho más activo. Praia do Tombo, en Guarujá, está algo más de dos horas más al sur.

Más allá de Guarujá, el relieve montañoso se vuelve menos abrupto y aparecen pequeños pueblos que quizá no sean conocidos como destinos de surf, aunque prácticamente todos sus habitantes practican este deporte. En Peruíbe, los visitantes se reúnen en la playa para contemplar la salida de la luna llena o recorren comunidades apartadas como Praia do Guaraú, las dunas de Juruvaúva y Praia do Marujá, en Ilha do Cardoso, donde la selva se abre paso entre manglares, estuarios y playas prácticamente vacías.

El surf llegó a esta costa a finales de la década de 1960, cuando una familia de Praia do Tenório importó una de las primeras tablas de la región. Durante la década de 1970, Ubatuba comenzó a organizar algunos de los primeros festivales nacionales de surf de Brasil.

Desde entonces, Ubatuba ha conservado el título de capital del surf del país, en parte gracias a que Ilhabela modifica el oleaje mar adentro y favorece la formación de sus olas.

Tierra adentro, en las montañas que se levantan detrás de estas playas, se encuentran algunos de los quilombos del estado, comunidades fundadas por personas anteriormente esclavizadas que escaparon y establecieron asentamientos libres, varios de los cuales existen desde antes de la abolición de la esclavitud.

Solo Ubatuba cuenta con cuatro comunidades quilombolas reconocidas, entre ellas Caçandoca y Camburi. Más al sur, en el bosque del valle de Ribeira, un colectivo quilombola recibe visitantes en comunidades como Ivaporunduva, donde es posible pasar la noche, compartir comidas caseras y conocer de primera mano la historia de resistencia de la región.

El pescado que llega a la mesa caiçara suele haber sido capturado esa misma mañana. Entre las especies más comunes figuran la tainha o lisa, especialmente apreciada durante la temporada invernal; la garoupa o mero; el caçao, un pequeño tiburón que suele prepararse empanizado o guisado; y el robalo y la pescada, presentes en restaurantes de toda la costa.

El plato emblemático del Litoral Norte es el peixe azul-marinho, preparado con pescado fresco —generalmente mero o caçao— cocinado con plátano verde en un caldo que adquiere un intenso color azul durante la cocción. Se sirve acompañado de arroz blanco y pirao, una espesa crema elaborada con el mismo caldo del pescado. También son habituales las caldeiradas, abundantes guisos preparados con distintas especies capturadas ese mismo día.

La Mata Atlántica también aporta sabores únicos. En los patios de las casas y en los bordes del bosque crecen frutas que rara vez llegan fuera de los mercados locales, como la jabuticaba, que brota directamente del tronco del árbol; la pitanga, de sabor ácido; el araçá; la uvaia; y la guabiroba, pariente cercana de la guayaba.

Las pequeñas heladerías de la costa convierten estas frutas en helados artesanales que suelen servirse junto al popular açaí, preparado con una textura espesa y acompañado de granola o banana.

Existen autobuses desde Sao Paulo y Río de Janeiro, aunque una opción más flexible es BlaBlaCar, la plataforma de viajes compartidos que conecta a pasajeros con conductores que realizan el mismo trayecto. No obstante, alquilar un automóvil ofrece mayor libertad para descubrir playas poco concurridas.

Sea cual sea el medio de transporte elegido, conviene tener precaución. La carretera costera es estrecha, bordea acantilados y tiene curvas pronunciadas, especialmente peligrosas después de la lluvia. También es recomendable protegerse de los borrachudos, pequeños insectos negros muy comunes en Ilhabela y sus alrededores, cuyas picaduras pueden causar picazón durante varios días. Son tan persistentes que incluso dieron origen a un repelente muy popular en la región, Citroilha, casi tan solicitado como una cerveza Brahma bien fría.

La oferta de alojamiento es amplia y se adapta a distintos presupuestos. Davila Hostel, en Ilhabela, ofrece un ambiente bohemio ideal para quienes buscan conocer otros viajeros. Canto Bravo, también en Ilhabela y alimentado con energía solar, brinda una experiencia más sencilla en la aislada playa de Bonete.

En Maresias, Pousada Pitaya recibe principalmente a surfistas y todas sus habitaciones cuentan con hamacas con vista a las montañas. Quienes buscan una experiencia más refinada pueden optar por Pousada Picinguaba, instalada en un antiguo pueblo pesquero cerca de Ubatuba y considerada uno de los hoteles boutique más destacados de la región.

Tombo Beach Hostel, en Guarujá, cerca de Santos, es una alternativa económica para quienes desean hospedarse relativamente cerca de la ciudad.

Más al sur, cerca de Ilha do Cardoso y Guaraú, Pousada Villa dos Golfinos ofrece un alojamiento sencillo y cómodo, con acceso directo a los embarcaderos que conectan con una isla habitada por apenas unas 500 personas.

Estas playas escondidas entre la selva siguen siendo uno de los recorridos por carretera favoritos de los habitantes de Sao Paulo, que regresan una y otra vez durante sus vacaciones. Los turistas internacionales, sin embargo, siguen siendo escasos y el inglés rara vez se habla.

Los caiçaras reciben con hospitalidad a quienes llegan, aunque mantienen un fuerte sentido de pertenencia que recuerda al visitante que está entrando en una comunidad con identidad propia.

Todos son bienvenidos a quedarse el tiempo que deseen, siempre que estén dispuestos a adaptarse al marcado acento caiçara, al ritmo de las mareas, a las comunidades estrechamente unidas y a las sinuosas carreteras de la costa.

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