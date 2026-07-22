¿Quiénes eran los cuatro miembros de las Fuerzas Armadas de EE.UU. recientemente muertos en la guerra con Irán?

Por Michael Williams, Alisha Ebrahimji y Alaa Elassar, CNN

Hoy tendrá lugar en la Base de la Fuerza Aérea de Dover, en Delaware, la ceremonia de traslado solemne de los restos de cuatro miembros de las Fuerzas Armadas de EE.UU. fallecidos en combates relacionados con Irán.

El presidente Donald Trump ya se encuentra en la Base de la Fuerza Aérea para despedir a los cuatro miembros de las Fuerzas Armadas, y este miércoles expresó que recibir los restos de los militares estadounidenses caídos es “una de las cosas más difíciles de hacer como presidente”.

Esta es la tercera ceremonia de traslado solemne a la que asiste el presidente desde el inicio del conflicto.

Ellos forman parte del total de 18 efectivos estadounidenses muertos o desaparecidos en el contexto de la guerra en Irán.

A medida que surgen más detalles, esto es lo que sabemos sobre los cuatro militares:

El teniente Tyler Feehan , oriundo de Ewa Beach, Hawai, falleció el 18 de julio en Jordania, según informó el Departamento de Defensa. Estaba asignado al 2º Batallón del 55º Regimiento de Artillería de Defensa Aérea, perteneciente al 32º Comando de Defensa Aérea y de Misiles de las Fuerzas Armadas, con sede en Fort Bragg, Carolina del Norte. Conocido por sus seres queridos como “Tivo”, Feehan esperaba casarse con su pareja tras finalizar su despliegue. También planeaba estudiar Derecho como otra forma de servir a los demás. Su familia comentó que solía citar la película Legally Blonde (conocida en español como Legalmente rubia) al hablar de sus estudios de leyes, y decía: “¿Qué? ¿Acaso es difícil?”.

, oriundo de Ewa Beach, Hawai, falleció el 18 de julio en Jordania, según informó el Departamento de Defensa. Estaba asignado al 2º Batallón del 55º Regimiento de Artillería de Defensa Aérea, perteneciente al 32º Comando de Defensa Aérea y de Misiles de las Fuerzas Armadas, con sede en Fort Bragg, Carolina del Norte. Conocido por sus seres queridos como “Tivo”, Feehan esperaba casarse con su pareja tras finalizar su despliegue. También planeaba estudiar Derecho como otra forma de servir a los demás. Su familia comentó que solía citar la película Legally Blonde (conocida en español como Legalmente rubia) al hablar de sus estudios de leyes, y decía: “¿Qué? ¿Acaso es difícil?”. La soldado Isabella Gonzales se había graduado de la escuela secundaria la primavera pasada antes de alistarse en el Ejército, según informó a CNN el centro educativo al que asistía en Texas. La joven de 19 años, originaria de Carrollton, Texas, murió el 17 de julio durante los ataques a la Base Aérea Muwaffaq Salti en Jordania, informó el Departamento de Defensa. A pesar de su juventud, Gonzales irradiaba una seguridad en sí misma que muchas personas pasan toda la vida tratando de encontrar, dijo a CNN su amiga Jade Pena. “Sin importar adónde la llevara la vida, nunca dejó de ser ella misma”, afirmó Pena. “Siguió siendo amable, auténtica y llena de luz. La extraño muchísimo”.

se había graduado de la escuela secundaria la primavera pasada antes de alistarse en el Ejército, según informó a CNN el centro educativo al que asistía en Texas. La joven de 19 años, originaria de Carrollton, Texas, murió el 17 de julio durante los ataques a la Base Aérea Muwaffaq Salti en Jordania, informó el Departamento de Defensa. A pesar de su juventud, Gonzales irradiaba una seguridad en sí misma que muchas personas pasan toda la vida tratando de encontrar, dijo a CNN su amiga Jade Pena. “Sin importar adónde la llevara la vida, nunca dejó de ser ella misma”, afirmó Pena. “Siguió siendo amable, auténtica y llena de luz. La extraño muchísimo”. Se cree que la sargento Angel S. Rampersad , de 28 años, murió en combate durante el mismo ataque ocurrido el viernes en Jordania, según el Pentágono. La militar figuraba anteriormente como desaparecida según el Comando Central de EE.UU. Rampersad estaba asignada al 1er Batallón del 57º Regimiento de Artillería de Defensa Aérea, perteneciente a la 52ª Brigada de Artillería de Defensa Aérea y al 10º Comando de Defensa Aérea y de Misiles del Ejército, con base en Ansbach, Alemania. Se desempeñó como especialista en apoyo a operaciones de comunicaciones (clasificación 25U), según informó el Departamento de Defensa en un comunicado.

, de 28 años, murió en combate durante el mismo ataque ocurrido el viernes en Jordania, según el Pentágono. La militar figuraba anteriormente como desaparecida según el Comando Central de EE.UU. Rampersad estaba asignada al 1er Batallón del 57º Regimiento de Artillería de Defensa Aérea, perteneciente a la 52ª Brigada de Artillería de Defensa Aérea y al 10º Comando de Defensa Aérea y de Misiles del Ejército, con base en Ansbach, Alemania. Se desempeñó como especialista en apoyo a operaciones de comunicaciones (clasificación 25U), según informó el Departamento de Defensa en un comunicado. El sargento Michael Emmanuel Swinton, oriundo de Fayetteville, Carolina del Norte, falleció el 19 de julio. El martes, el Departamento de Defensa identificó a Swinton como otro militar caído en combate durante la detonación controlada de un dron iraní derribado en Irak. Swinton, de 30 años, “respondió al llamado del deber con valentía, honor y una entrega desinteresada”, señaló el Departamento de Defensa.

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