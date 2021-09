ANÁLISIS | La apuesta multimillonaria de Biden para cambiar a EE.UU. está en peligro mientras Trump espera para abalanzarse

News

Mariana Toro

(CNN) — La apuesta de US$ 4 billones del presidente Joe Biden para cambiar a Estados Unidos está en peligro real, ya que las profundas divisiones entre los demócratas amenazan con destruir su agenda nacional y desmoralizar al partido antes de las elecciones del Congreso que podrían entregar el poder a los republicanos de Donald Trump.

Biden está tratando de gastar enormes sumas de dinero para entregar más del botín de la rica economía de Estados Unidos a los estadounidenses trabajadores y de ingresos medios. En un plan que apoyan algunos senadores republicanos, está lanzando US$ 1 billón para reparar carreteras, puentes y sistemas de transporte. Un plan de gastos separado de US$ 3,5 billones, al que se opone el Partido Republicano, proporcionaría Pre-K universal, mejoraría la atención médica en el hogar para los estadounidenses enfermos y ancianos, agregaría beneficios dentales y auditivos a Medicare y transformaría la economía para combatir el calentamiento global. El primer paquete goza de un amplio apoyo popular, y el más amplio ha tenido un apoyo de una pequeña mayoría en algunas encuestas recientes.

Lo que está en juego ayuda a explicar por qué la lucha de Biden para promulgar su ambiciosa agenda es más que una disputa legislativa y por qué parece increíble para la gente externa que el mayor obstáculo provenga de los demócratas en lugar de los republicanos.

Después de que Biden admitiera el viernes que sus planes de infraestructura y de gastos habían llegado a un “punto muerto”, los demócratas pasaron el fin de semana luchando por el alcance, el costo y el momento, y los aumentos de impuestos corporativos e individuales para los ricos necesarios para pagar las medidas que definirán el mandato del presidente.

Los progresistas habían advertido que tumbarían el proyecto de ley de infraestructura de US$ 1 billón, una pieza central del amplio impulso de Biden por la unidad nacional, si no obtienen también un voto sobre el proyecto de ley de US$ 3,5 billones para rehacer la red de seguridad social. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, cedió el domingo por la noche a la presión del grupo al anunciar que plantearía el proyecto de ley de infraestructura el lunes, como se acordó previamente con los moderados, pero que no llamaría a votación hasta el jueves.

Anteriormente, la representante de Washington Pramila Jayapal, presidenta de la bancada progresista de la Cámara, le dijo a Jake Tapper de CNN en “State of the Union” que “la presidenta de la Cámara es una contadora de votos increíblemente buena. Y ella sabe exactamente cuál es la posición de su bancada”.

“Los votos no están ahí”, dijo Jayapal.

El problema con la táctica progresista es que hay pocas señales de que los senadores demócratas moderados como Joe Manchin de Virginia Occidental y Kyrsten Sinema de Arizona estén cerca de aprobar el paquete de US$ 3,5 billones. Como mínimo, han señalado que aceptarían un proyecto de ley mucho más pequeño, que podría ser inaceptable para los progresistas que originalmente querían gastar US$ 6 billones. La medida de Pelosi simplemente hizo retroceder el momento de la verdad unos días.

Un moderado de la cámara, el representante Josh Gottheimer de Nueva Jersey, presagió anteriormente el giro de Pelosi, aunque ofreció una línea de tiempo diferente.

“Lo importante es que lo importante, y la presidenta nos lo comunicó a todos ayer, es que lo votemos a principios de esta semana. Y eso va a suceder”, dijo Gottheimer a Tapper.

Esta coreografía del Congreso puede parecer confusa y tan disfuncional como de costumbre para muchos estadounidenses. Pero los acontecimientos de los próximos días ayudarán a moldear el rumbo del país en los años venideros. Ayudarán a decidir si Biden tendrá éxito en su intento de utilizar al gobierno para aliviar la pobreza y desencadenar un cambio social. Se está librando una lucha por el alma política del Partido Demócrata entre moderados y progresistas. Y los próximos enfrentamientos, incluidos los proyectos de ley económicamente cruciales para financiar al gobierno y aumentar su límite de endeudamiento, podrían mostrar si el Partido Republicano logra estrangular la presidencia de Biden y escapar de la culpa.

Todo esto también se está desarrollando en el contexto de una pandemia implacable que ha desgarrado las divisiones ideológicas y culturales del país y mientras el expresidente Trump, quien escupió mentiras y veneno en un mitin de fin de semana, acelera su asalto a la verdad y la democracia misma antes de una probable candidatura presidencial en 2024. Toda la confusión y las recriminaciones pueden generar más divisiones, enfrentar a los estadounidenses entre sí y desacreditar la filosofía de acción del gobierno de Biden, exactamente el tipo de ambiente extremo y amargo en el que prospera la demagogia de Trump.

Si bien los moderados pueden haber cedido terreno para permitir más tiempo para construir un compromiso sobre el paquete de gastos de US$ 3,5 billones, Gottheimer de Nueva Jersey expresó su frustración por el mecanismo de doble vía en los proyectos de ley exigidos por los progresistas que no tienen la capacidad de controlar la cámara, pero tienen un número lo suficientemente grande para poner un peso considerable.

“No puedo explicarle a nadie por qué tenemos sentado este proyecto de ley separado aquí, y ustedes tienen a todos estos hombres y mujeres trabajadores listos para ir a trabajar aquí, listos para ir a trabajar y hacer esto, y no hemos votado sobre ello”, le dijo a Tapper.

La gran apuesta de Biden

La medida de gasto de US$ 3,5 billones representa el esfuerzo más ambicioso para desplegar el poder del gobierno para rehacer la economía en décadas. Pero a los moderados en el Senado les preocupa especialmente que el proyecto de ley sea demasiado caro y expansivo y exijan cambios.

El enfrentamiento encapsula la lucha ideológica en el corazón del Partido Demócrata y representa una prueba de la influencia política de Biden como presidente y del éxito de su partido en aprovechar una ventana de poder en la Casa Blanca y el Congreso.

El duro verano político de Biden, que ha visto disminuir sus índices de aprobación, en medio de un resurgimiento de la pandemia, una retirada desordenada en Afganistán y un empeoramiento de la crisis fronteriza, significa que el éxito en el Capitolio es aún más importante para sus esperanzas políticas.

Encuestas recientes han demostrado que la mayoría de los estadounidenses favorecen el gasto en infraestructura en carreteras, puentes y transporte. Eso explica por qué 19 republicanos votaron a favor en agosto en un triunfo para Biden y la validación de su creencia aparentemente solitaria de que los dos partidos pueden trabajar juntos. Y partes del proyecto de ley de gastos de US$ 3,5 billones que impulsan la educación, la atención a los enfermos y los ancianos, la atención médica y la lucha contra el cambio climático también gozan de un amplio apoyo.

Pero ambos proyectos de ley han fallado ante una política capitalina dividida y una nación polarizada, lo que significa que incluso las reformas que son populares a menudo fracasan. Las minúsculas mayorías demócratas en el Senado 50-50 y la Cámara significan que Biden, Pelosi y el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, no tienen votos de sobra. Pero eso no ha impedido que los progresistas perciban un momento difícil de alcanzar en las prioridades en las que muchos, como el senador de Vermont Bernie Sanders, han trabajado durante décadas. Los demócratas moderados, sin embargo, temen que tal juerga de gastos pueda costarles sus escaños, especialmente en los suburbios que son cada vez más importantes para decidir quién dirige Washington. Mientras tanto, los republicanos, que ejercen un obstruccionismo en el Senado y levantan un muro de ladrillos en la Cámara, aumentan alegremente el posible costo político para los demócratas de aprobar sus gigantescos proyectos de ley.

Es posible un cierre con la economía al borde del abismo

Para agregar otra capa de complejidad, está una lucha por elevar el límite efectivo de cuánto dinero puede pedir prestado el Gobierno. Para cimentar su línea de que los demócratas son grandes gastadores irresponsables, los republicanos se niegan a ayudar, a pesar de que su despilfarro bajo Trump elevó la deuda nacional. Si el límite de endeudamiento no se eleva en unos días, la economía estadounidense, desacelerada por la pandemia, podría paralizarse y causar conmociones globales. Pero los republicanos parecen apostar a que Biden sería el culpable, ya que los demócratas dirigen Washington. No les preocupa su hipocresía, ya que los demócratas votaron muchas veces en el pasado para aumentar el límite de la deuda en las administraciones republicanas.

Además de las tensiones extraordinarias en Washington esta semana, el Gobierno podría cerrar en unos días si los demócratas no logran aprobar un proyecto de ley de financiación temporal. Los republicanos del Senado planean acabar con esa medida porque los demócratas han incluido una disposición que aumentaría el límite de la deuda.

Todos los ingredientes para una crisis clásica en Washington están en su lugar.

Si bien el proyecto de ley de infraestructura bipartidista es un raro ejemplo en los últimos años de que tanto republicanos como demócratas tienen un incentivo político para trabajar juntos, el líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell de Kentucky, y el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, de California, parecen haberse decidido por una posición de total oposición para negar los logros políticos de Biden.

Los demócratas de todas las tendencias argumentan que es imperativo que cumplan las promesas hechas a los votantes en 2020 para tener alguna posibilidad de aferrarse al poder en las elecciones de mitad de período del próximo año, que la redistribución de escaños y la historia de las presidencias de primer período ya sugieren que es difícil.

El estado de ánimo de los demócratas se ha visto afectado por una serie de reveses recientes.

La Corte Suprema de mayoría conservadora parece estar en camino de revocar el derecho al aborto. Luego, una campaña de reforma policial que surgió del movimiento de derechos civiles más amplio en las décadas posteriores a la muerte de George Floyd fracasó. Su patrocinador republicano, el senador de Carolina del Sur Tim Scott, que bien podría tener ambiciones presidenciales en el futuro, se refugió en el eslogan de Trump de 2020 de que los demócratas quieren “desfinanciar a la policía” para explicar el colapso de las conversaciones bipartidistas. Demócratas como el senador de Nueva Jersey Cory Booker niegan la afirmación. Las esperanzas entre los liberales de que el Senado apruebe un proyecto de ley que revierta las medidas estatales republicanas que suprimen la votación y facilitan la injerencia en las elecciones futuras se ven oscuras a menos que Manchin y otros demócratas superen su resistencia a modificar las reglas obstruccionistas.

Agentes de Aduanas y Protección Fronteriza actuaron contra estadounidenses en la era Trump

No hay garantía de que aprobar enormes proyectos de ley de gasto social funcione políticamente para Biden y los demócratas. La Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio, por ejemplo, no impidió que los demócratas del presidente Barack Obama fueran golpeados en las elecciones intermedias de 2010. Pero la medida permanece en los libros como un ejemplo de lo importante que es que los partidos usen el poder cuando lo tienen.

Al final, ese ejemplo puede ser lo que impulse a los demócratas a unirse esta vez.

