La crisis del combustible en Reino Unido está afectando a personas con discapacidades: “Es una situación realmente estresante”

News

Germán Padinger

(CNN) — Además de dejar a la gente en clubes nocturnos, estaciones de tren y centros comerciales, los taxistas que trabajan para David Lawrie se encargan de transportar a pasajeros con discapacidades y de llevar a los niños al colegio. Pero a medida que las estaciones de servicio de todo el Reino Unido se van quedando sin combustible, esos conductores tienen que tomar decisiones difíciles sobre quién puede viajar y quién no.

El ejército del Reino Unido está listo para comenzar a suministrar gasolina a las estaciones de servicio luego de que la escasez de camioneros obligara a algunas a cerrar la semana pasada, lo que desencadenó una oleada de compras de pánico por parte de los automovilistas británicos. Los conductores se han visto obligados a hacer cola durante horas en los surtidores que siguen abiertos, y los medios de comunicación locales han informado de casos de violencia entre clientes furiosos a medida que aumenta la tensión.

El Reino Unido alista al ejército para el reparto de combustible ante la escasez en las estaciones de servicio

Pero las personas que no conducen podrían ser las más perjudicadas.

“El sector de los taxis lleva a los pasajeros con discapacidades y a los niños con necesidades educativas especiales al colegio, y a los médicos y enfermeras que no conducen, o cuando su coche se estropea: es un servicio comunitario vital que depende al 100% del combustible”, dijo Lawrie, director de la Asociación Nacional de Taxis y Alquileres Privados, a CNN Business.

Los automovilistas hacen cola para repostar en una estación de servicio de Sainsbury’s en Ashford, Inglaterra, el sábado 25 de septiembre.

Lawrie dijo que había escuchado informes de taxistas en la ciudad inglesa de Colchester, que tuvieron que dejar de conducir durante el fin de semana con el fin de conservar el combustible para poder asegurarse de que serían capaces de transportar a los estudiantes con necesidades educativas especiales esta semana.

“Tenemos jubilados que están confinados en sus casas, porque no podemos llegar hasta ellos”, añadió.

Algunos conductores que intentan hacer viajes más largos se han visto obligados a abandonar sus coches tras quedarse sin combustible, mientras que los trabajadores esenciales han informado de que no pueden hacer su trabajo sin combustible.

La Asociación Médica Británica (BMA) pidió el lunes medidas de emergencia para permitir al personal sanitario un acceso prioritario al combustible, advirtiendo de que “existe un riesgo real de que el personal del NHS [Servicio Nacional de Salud] no pueda hacer su trabajo, y proporcionar servicios y cuidados vitales a las personas que los necesitan urgentemente”.

“Aunque el Gobierno ha dicho que está poniendo en marcha planes para paliar la escasez de conductores de vehículos pesados [camiones] para el transporte de combustible, los resultados de esto no serán inmediatos. Por lo tanto, el personal sanitario y esencial debe tener acceso prioritario al combustible para que pueda continuar con su trabajo crucial y garantizar la atención a los pacientes”, dijo en un comunicado el Dr. Chaand Nagpaul, presidente del consejo de la BMA.

Un empleado de Shell sostiene un cartel informando a una cola de tráfico que no tienen gasolina sin plomo, el 25 de septiembre en Blackheath, Londres.

“Las personas con discapacidades están muy preocupadas”

Las largas colas y la confusión están causando un estrés adicional a las personas con discapacidades.

Emma Vogelmann, que padece atrofia muscular espinal y utiliza un respirador a través de una traqueotomía, dijo este martes a CNN Business que su cuidadora se puso en contacto con ella para decirle que no podría verla si no conseguía gasolina.

“Es una situación realmente estresante para ella y para mí, tratar de averiguar si iba a ser capaz de llegar para un turno”, añadió Vogelmann, principal asesora política de la organización benéfica para la igualdad de las personas con discapacidades Scope.

Al final, su cuidadora pudo encontrar combustible, pero las personas con discapacidades de todo el país se enfrentan a tensiones similares.

“Las personas con discapacidades están muy preocupadas por si sus cuidadores no pueden llegar a ellos. Un par de personas se han puesto en contacto conmigo para decirme que sus cuidadores apenas han podido llegar hasta ellos”, dijo Vogelmann.

Instó a las personas que llenan sus depósitos de gasolina innecesariamente a pensar en el impacto que tiene en los demás.

5 cosas: se agudiza crisis de combustible en Reino Unido 2:47

Los trabajadores podrían sufrir

Los conductores de autos particulares también están preocupados por cómo llegarán al trabajo.

“Ahora mismo tengo suficiente gasolina, pero si no encuentro nada hoy o mañana, me imagino que no podré usar mi coche y eso convertirá mi viaje de 25 minutos en posiblemente una hora y media”, dijo el lunes a CNN Business la estudiante de medicina Priyanka Oza, quien añadió que el hospital del Gran Londres en el que trabaja está mal comunicado al sistema de transporte público.

“Tengo que tomar varios autobuses, o incluso ir al centro [de Londres] y volver a salir”.

Lawrie dijo que si el problema no se resuelve pronto, los trabajadores que dependen del combustible para su subsistencia se verán afectados.

“Si no hay combustible, no hay ingresos, porque no usamos el combustible para ir al trabajo, sino para trabajar. Así que si no podemos conducir, no podemos recoger pasajeros, pero si no podemos recoger pasajeros, no tenemos ingresos. Así que es un problema enorme”, añadió Lawrie.

La escasez de trabajadores es un problema creciente en Reino Unido, que tiene un récord de un millón de puestos de trabajo vacantes. La escasez de camioneros se ha visto agravada por la pandemia y el Brexit, que ha provocado que decenas de miles de ciudadanos de la Unión Europea abandonen los puestos de trabajo en el sector del transporte y otras ocupaciones en el Reino Unido.

El Reino Unido podría enfrentar escasez de carne 0:49

Gordon Balmer, director ejecutivo de The Petrol Retailers Association [PRA], que representa a los proveedores independientes de combustible, dijo en una declaración a CNN Business que había “señales tempranas” de que la crisis en los surtidores está terminando, y hay más miembros de PRA que están informando que harán más entregas de combustibles.

“Las existencias de combustible siguen siendo normales en las refinerías y las terminales, aunque las entregas se han reducido debido a la escasez de conductores de camiones”, dijo, y añadió que una encuesta de los miembros realizada el martes por la mañana reveló que “sólo el 37%” de las estaciones de servicio informaron de que no tenían combustible.

“Con las reposiciones regulares que se están llevando a cabo, es probable que este porcentaje mejore aún más en las próximas 24 horas”, dijo.

El gobierno del primer ministro Boris Johnson ha anunciado una serie de medidas de emergencia para hacer frente a la crisis del combustible, entre ellas la concesión de visados de trabajo temporales para hasta 5.500 camioneros extranjeros y la suspensión de la ley de competencia para permitir a los proveedores suministrar combustible a los operadores rivales.

El gobierno dijo el lunes que los conductores de camiones cisterna del ejército británico habían sido “puestos en estado de alerta” y podrían ser utilizados para entregar el combustible donde más se necesita.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.