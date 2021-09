Tener menos sexo está relacionado con una menopausia más temprana, según estudio

CNN-Spanish

olivertapia

(CNN) — Tener relaciones sexuales con menos frecuencia podría conducir a una menopausia más temprana, sugiere un nuevo estudio.

Investigadores encontraron que las mujeres que informaron tener actividad sexual semanalmente tenían un 28% menos de probabilidades de haber experimentado la menopausia que aquellas que tuvieron relaciones sexuales menos de una vez al mes.

Del mismo modo, las personas que tuvieron relaciones sexuales mensualmente tuvieron un 19% menos de probabilidades de haber alcanzado la menopausia, definida como 12 meses sin un período, que aquellas que tuvieron relaciones sexuales menos de una vez al mes.

Si bien el estudio no analizó el motivo del vínculo, los autores dijeron que las señales físicas del sexo pueden indicarle al cuerpo que existe la posibilidad de quedar embarazada. Pero para las mujeres que no tienen relaciones sexuales con frecuencia en la mediana edad, una menopausia temprana puede tener más sentido biológico.

“Si no vas a reproducir, no tiene sentido ovular, es mejor que uses esa energía en otro lugar”, dijo Megan Arnot, autora principal del estudio y candidata a doctorado en antropología evolutiva en el University College de Londres.

Durante la ovulación, una mujer es más susceptible a las enfermedades porque el sistema inmunitario está deteriorado, dijo Arnot. Si el embarazo es poco probable debido a la falta de actividad sexual, eso significa que no sería beneficioso para el cuerpo asignar energía al proceso de ovulación.

En cambio, dijo, los hallazgos respaldan la “Hipótesis de la Abuela”, una teoría que sugiere que la menopausia evolucionó originalmente en humanos para reducir el “conflicto reproductivo” entre las diferentes generaciones de mujeres y asegurar que sus nietos sobrevivieran y prosperasen.

“Puede haber una compensación energética biológica entre invertir energía en la ovulación e invertir en otro lugar, como mantenerse activo cuidando a los nietos”, dijo Arnot.

La investigación se basa en el Estudio de la Salud de la Mujer de EE. UU., una mirada única a la salud de la mediana edad de las mujeres que comenzó en 1996. Las casi 3.000 mujeres en el conjunto de datos tenían una edad promedio de 45 años cuando comenzó el estudio, tenían dos hijos, en promedio, y en su mayoría estaban casadas o en una relación o viviendo con su pareja. Alrededor del 45% de las mujeres experimentaron una menopausia natural a la edad de 52 años. Las entrevistas se llevaron a cabo durante un período de 10 años.

Al comienzo del estudio, ninguna de las mujeres había entrado en la menopausia, pero el 46% estaba en la perimenopausia temprana (comenzando a experimentar síntomas de la menopausia como períodos irregulares y sofocos) y el 54% estaba premenopáusica (con ciclos regulares y sin mostrar síntomas de perimenopausia o menopausia).

En su análisis, los investigadores descartaron factores que podrían haber explicado la asociación, incluidos los niveles de estrógeno, la educación, el índice de masa corporal (IMC), la raza, los hábitos de fumar y cuándo una mujer comenzó su período por primera vez.

La actividad sexual no solo se definió como el coito. También incluyó sexo oral, autoestimulación y caricias sexuales, dijo Arnot.

Arnot también dijo que su estudio probó si vivir con una pareja masculina afectaba la menopausia; una teoría existente era que una mayor exposición a las feromonas masculinas como resultado de vivir con un hombre retrasó la menopausia. Sin embargo, no encontraron correlación si un compañero masculino estaba presente en el hogar o no.

Es la primera vez que un estudio muestra un vínculo entre la frecuencia de tener relaciones sexuales y el inicio de la menopausia, dijo Arnot.

El siguiente paso es tratar de replicar los hallazgos en otros grupos de población, aunque dijo que había pocos datos disponibles sobre sexo y menopausia.

Para las mujeres que buscan retrasar la aparición de los síntomas como sofocos que pueden causar molestias en los años alrededor de la menopausia, Arnot dijo que más sexo probablemente no podría hacer daño pero que el estudio no examinó este problema.

“El mecanismo de la relación entre el sexo y la menopausia es una vía prometedora para futuras investigaciones y podría abrir la puerta a las intervenciones conductuales”, dijo Arnot.

