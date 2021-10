China envía 77 aviones de guerra a la zona de defensa de Taiwán en dos días, dice Taipei

CNN-Spanish

(CNN) — Taiwán informó de un número récord de incursiones de aviones de guerra chinos en su zona de identificación de defensa aérea (ADIZ por sus siglas en inglés) por segundo día consecutivo, dijo el Ministerio de Defensa Nacional de Taiwán el sábado por la noche.

La isla autónoma dijo que un total de 39 aviones militares chinos entraron en la ADIZ el sábado, uno más que los 38 aviones que vio el viernes.

Los 38 y 39 aviones, respectivamente, son el mayor número de incursiones que Taiwán ha comunicado en un solo día desde que comenzó a informar públicamente de tales actividades el año pasado.

Las incursiones del sábado se produjeron en dos tandas: 20 aviones en horario diurno y 19 aviones en horario nocturno, según informó el Ministerio en dos comunicados. Fueron realizadas por 26 aviones de combate J-16, 10 aviones de combate Su-30, dos aviones de alerta antisubmarina Y-8 y un avión de alerta temprana y control aéreo KJ-500, indicó el Ministerio de Defensa.

20 PLA aircraft (J-16*14, SU-30*4 and Y-8 ASW*2) entered #Taiwan’s southwest ADIZ on October 2, 2021. Please check our official website for more information: https://t.co/ga0zLOIC4d pic.twitter.com/SA59EdkJW5 — 國防部 Ministry of National Defense, R.O.C. 🇹🇼 (@MoNDefense) October 2, 2021

Respuesta de Taiwán

En respuesta a las incursiones, las fuerzas aéreas taiwanesas desplegaron aviones, emitieron avisos por radio y desplegaron sistemas de misiles de defensa aérea, añadió el Ministerio.

Los mapas que proporcionó el Ministerio de Defensa de Taiwán mostraron que todos los vuelos chinos del sábado se produjeron en el extremo suroccidental de la ADIZ de la isla.

19 PLA aircraft (J-16*12, SU-30*6 and KJ-500 AEW&C) entered #Taiwan’s southwest ADIZ on the night of October 2, 2021. Please check our official website for more information: https://t.co/Vl6bWi8Cem pic.twitter.com/6IK77Bd3wY — 國防部 Ministry of National Defense, R.O.C. 🇹🇼 (@MoNDefense) October 2, 2021

Las incursiones no violaron el espacio aéreo de Taiwán, que se extiende 12 millas náuticas desde su costa. La Administración Federal de Aviación de EE.UU. define una ADIZ como “una zona designada del espacio aéreo sobre tierra o agua dentro de la cual un país requiere la identificación inmediata y positiva, la localización y el control del tráfico aéreo de las aeronaves en interés de la seguridad nacional del país”.

Antes de los últimos dos días, el anterior récord de un día de vuelos del Ejército Popular de Liberación (EPL) en la ADIZ de Taiwán fue en junio, cuando entraron 28 aviones militares chinos.

El Ministerio de Defensa de Taiwán publicó esta foto de archivo sin fecha de un avión de combate chino J-16 cuando anunció que los aviones del EPL entraron en su zona de identificación de defensa aérea.

Tensión constante entre Taiwán y China

Las incursiones del viernes se produjeron cuando Beijing celebraba los 72 años de la fundación de la República Popular China en 1949.

Taiwán y China continental se gobiernan por separado desde el final de una guerra civil hace más de siete décadas, en la que los nacionalistas derrotados huyeron a Taipei.

Sin embargo, Beijing considera a Taiwán como una parte inseparable de su territorio, aunque el Partido Comunista Chino nunca ha gobernado la isla democrática de unos 24 millones de habitantes.

El presidente de China, Xi Jinping, se ha negado a descartar el uso de la fuerza militar para tomar Taiwán si fuera necesario.

¿Para qué son las incursiones de China?

En el pasado, analistas han dicho que los vuelos del EPL probablemente sirvan para varios propósitos para China, tanto para demostrar la fuerza del EPL a una audiencia doméstica como para dar a los militares chinos inteligencia y habilidades que necesitarían en cualquier conflicto potencial que involucre a Taiwán.

“Xi Jinping ha dado instrucciones al EPL para que aumente su preparación y se aliste para la lucha bélica en ‘condiciones de combate realistas’. Por lo tanto, es relativamente poco sorprendente que el EPL continúe volando en la ADIZ de Taiwán como parte del entrenamiento realista y la preparación para el conflicto armado”, dijo Derek Grossman, un analista de defensa de alto nivel en el think tank de política RAND Corporation, a CNN el sábado.

A pesar del aumento de los vuelos del EPL y de la dura retórica, Grossman no cree que el combate sea inminente.

“No creo que haya una probabilidad alta o incluso media de un ataque o invasión china de Taiwán”, comentó a CNN.

“El EPL todavía tiene muchas vulnerabilidades, especialmente cuando se enfrenta a la casi segura intervención de Estados Unidos con el posible, ¿probable?, apoyo japonés y australiano”, añadió. “China entiende los graves inconvenientes de un ataque o invasión fallida de Taiwán y probablemente seguirá esperando su momento”.

Potencial punto de conflicto

Pero cualquier mensaje previsto por Beijing puede no referirse a la isla principal de Taiwán, dicen otros analistas.

Los mapas facilitados por el Ministerio de Defensa de Taiwán muestran que los vuelos de la Fuerza Aérea del EPL llegan a las inmediaciones de la isla de Pratas, que se encuentra en lo alto del Mar de China Meridional y que, en realidad, está más cerca de Hong Kong que de Taiwán.

Esta isla no tiene residentes permanentes, pero alberga un pequeño contingente militar taiwanés y tiene una pista de aterrizaje. Los analistas señalan que es plana y que sería difícil de defender.

“China podría tomar el control de las islas Pratas cuando el presidente de China, Xi Jinping, lo decida”, escribió en diciembre Yoshiyuki Ogasawara, profesor de la Universidad de Estudios Extranjeros de Tokio, en The Diplomat.

“Las islas son un potencial punto de conflicto que ahora debe llamar la atención de Estados Unidos, Japón y otros países democráticos”, escribió Ogasawara.

