La hermana de Brian Laundrie dice que no vio signos de violencia entre él y Gabby Petito y reafirmó que no sabe dónde está

Germán Padinger

(CNN) — Cassie Laundrie dice que nunca vio ningún signo de violencia doméstica entre su hermano, Brian, y Gabby Petito.

También reafirmó que no sabe dónde está su hermano.

Refiriéndose al encuentro del 12 de agosto con agentes de policía en Moab, Utah, en el que Gabby Petito y Brian Laundrie describen a los efectivos un altercado entre la pareja, Cassie dijo al programa “Good Morning America” de la cadena ABC que fue “doloroso” verlo, emitido este martes.

Nuevo video revela lo que Gabby Petito dijo a la policía sobre Brian Laundrie

Varios videos tomados por las cámaras corporales de los agentes que respondieron a un llamado al 911 detallan el intercambio entre la policía y Petito, incluyendo a Petito diciéndole a los efectivos que aunque Laundrie la había golpeado, ella lo golpeó primero, según informó previamente CNN.

Cassie Laundrie, hermana de Brian Laundrie. (Crédito: “Good Morning America”, de ABC)

“Definitivamente es doloroso ver a todo el mundo molesto. Era bastante típico que discutieran y trataran de tomar distancia el uno al otro, pero la gente que dice que vio violencia doméstica en público, nunca he visto nada así de ninguno de ellos”, dijo.

“No sé dónde está”

“No, no sé dónde está Brian. Lo entregaría”, dijo Laundrie en la entrevista exclusiva emitida este martes.

Cassie dijo que si pudiera hablar con Laundrie, le diría que se presentara.

“Me preocupo por él. Espero que esté bien, y luego me enojo y no sé qué pensar. Le diría a mi hermano que se presentara y nos sacara de este horrible lío”, dijo.

Cassie dijo que la última vez que vio a Laundrie fue durante la acampada familiar en el parque Fort De Soto de Florida, que la familia hizo a principios de septiembre.

Honran la memoria de Gabby Petito 0:49

La familia Laundrie se alojó en el camping, a unas 120 kilómetros de su casa en North Port, FL, del 6 al 8 de septiembre, el mismo período en el que Brian Laundrie regresó a Florida sin su prometida Gabrielle Petito, informó previamente CNN.

Cassie Laundrie dijo a “Good Morning America” que la última vez que lo vio y habló con él fue el 6 de septiembre.

“Solo estuvimos un par de horas, cenamos y comimos malvaviscos alrededor de la hoguera y nos fuimos. No hubo nada peculiar en ello. No hubo una sensación de gran despedida. No hubo nada”, dijo Cassie sobre su último encuentro con Laundrie, añadiendo después que estaba “frustrada” por no haber captado nada.

“Fue una visita normal”, dijo.

