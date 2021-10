La policía dice que no se encontró ningún campamento en la reserva natural durante la búsqueda de Brian Laundrie

CNN-Spanish

(CNN) — La policía de North Port dice que los investigadores no encontraron un campamento en la extensa reserva natural que ha sido el foco de la búsqueda de Brian Laundrie, el prometido desaparecido de Gabby Petito.

La confirmación del portavoz de la policía, Josh Taylor de que no había ningún campamento se produce después de que una fuente cercana a la familia Laundrie le dijera a Chris Cuomo de CNN que los investigadores les habían informado que la policía había hecho un descubrimiento en la reserva Carlton de Florida.

La fuente insistió el jueves en que se le había dicho a la familia Laundrie que se había encontrado un campamento.

“¿Es posible que pensaran que podría haber un campamento o algo que pudieron haber visto desde el aire, pero cuando llegaron al suelo no fue lo que resultó ser? Claro, creo que es una posibilidad”, dijo Taylor. “En resumidas cuentas, los investigadores me dicen que no se encontró ningún campamento por ahí”.

También el jueves, el padre de Laundrie, Chris Laundrie, visitó la reserva, un área silvestre de 10.000 hectáreas cerca de la casa familiar de Laundrie, durante varias horas para ayudar en la búsqueda, dijo a CNN el abogado de la familia Steven Bertolino. El padre le mostró a la policía los senderos y lugares donde él y Laundrie han caminado y frecuentado, dijo Bertolino.

“No hubo descubrimientos, pero el esfuerzo fue útil para todos”, dijo Bertolino. “Parece que el agua en la reserva está retrocediendo y ciertas áreas son más accesibles para buscar. Toda la familia de Laundrie está agradecida por el arduo trabajo de los dedicados miembros de la policía que han estado buscando a Brian en la reserva durante las últimas semanas. Con suerte, pronto localizarán a Brian “.

La búsqueda en curso se produce cuando los investigadores intentan reconstruir lo que les sucedió a Petito, de 22 años, y a Laundrie, de 23, en su viaje en una camioneta Ford Transit blanca por el oeste estadounidense este verano. Laundrie y la camioneta, pero no Petito, regresaron a la casa de su familia en North Port el 1 de septiembre. Los padres de Petito, incapaces de comunicarse con ella o con Laundrie, reportaron su desaparición 10 días después.

Mientras la policía buscaba a Petito, Laundrie se negó a hablar con los investigadores y luego él mismo desapareció. El enfoque nacional sobre su paradero también reveló conflictos en su relación, particularmente durante una disputa doméstica en agosto y su interacción policial, que no concordaban con sus publicaciones en las redes sociales.

Sus restos fueron recuperados el 19 de septiembre en Wyoming, cerca de donde la pareja había sido vista junta por última vez, y un forense determinó que murió por homicidio, dijo el FBI.

Si bien Laundrie no ha sido acusada de su muerte, está sujeto a una orden de arresto federal por uso no autorizado de la tarjeta de débito de otra persona en los días posteriores a la última vez que Petito habló con su familia.

Las autoridades siguen buscando a Brian Laundrie en la reserva Carlton en Venice, Florida.

Recuperan vehículo abandonado cerca de la reserva

El aviso de vehículo abandonado fue colocado en un Ford Mustang perteneciente a la familia Laundrie fuera del Parque Ambiental Myakkahatchee Creek el 14 de septiembre, dijo la policía de North Port el miércoles. El parque actúa como una entrada a Carlton Reserve, no lejos de la casa familiar en North Port.

Steve Bertolino, el abogado que representa a Laundrie y sus padres, Chris y Roberta Laundrie, le dijo a CNN que luego de una nueva comunicación con el FBI, “ahora creemos que el día que Brian se fue a caminar en la reserva fue el lunes 13 de septiembre”.

Sus padres le habían dicho a las autoridades que se había ido el 14 de septiembre.

Chris Laundrie fue a buscar a su hijo la noche del 13 de septiembre cuando no regresó del parque, dijo Bertolino a CNN el miércoles.

Al día siguiente, los padres de Brian regresaron al área para buscar a Brian y vieron la citación en el auto, dijo Bertolino.

Los padres regresaron nuevamente al día siguiente, 15 de septiembre, para recuperar el vehículo.

“Los Laundrie basaron la fecha en que Brian se fue en su recuerdo de ciertos eventos. Luego de una nueva comunicación con el FBI y la confirmación de que el Mustang estaba en la residencia de Laundrie el miércoles 15 de septiembre, ahora creemos que el día que Brian se fue a caminar en el reserva fue el lunes 13 de septiembre”, dijo Bertolino.

Bertolino le dijo a CNN que se le pidió a Chris Laundrie que ayudara a la policía de North Port a buscarlo el miércoles, pero la policía tuvo que posponerlo.

“Desde que la reserva se cerró al público, Chris no ha podido buscar a Brian en el único lugar donde Chris y Roberta creen que puede estar”, dijo Bertolino. “Desafortunadamente, la policía de North Port tuvo que posponer la participación de Chris, pero Chris y Roberta tienen la esperanza de que haya otra oportunidad de ayudar”.

CNN le preguntó a Bertolino si los padres de Brian creen que está en la reserva o en otra área. “No, no creen que esté en otra área. Creen que está en la reserva”, dijo Bertolino.

Con respecto al campamento encontrado y la participación de la familia en la búsqueda, el Departamento de Policía de North Port le dijo a CNN que el FBI es la agencia líder en el caso y que la policía de North Port no tomaría esas decisiones ni tomaría esas acciones.

“El FBI tendría que responder si eso fuera cierto”, dijo el portavoz de la policía de North Port, Josh Taylor.

CNN se ha comunicado con el FBI para obtener comentarios.

‘Quiero verlo en una celda de la cárcel por el resto de su vida’

El cuerpo de Petito fue encontrado a una caminata de 5 a 10 minutos desde donde su camioneta fue vista por última vez cerca de la entrada a Grand Tetons, en el frontera del Bosque Nacional Bridger-Teton, según su madre, Nichole Schmidt, y su padrastro, Jim Schmidt, durante la segunda entrega de una entrevista exclusiva con el programa “Dr. Phil” que se emitió el miércoles.

El cuerpo de Gabby estaba en un claro y estaba justo frente a los restos de un anillo de fuego, dijo Jim Schmidt. “Se podía ver dónde se habían movido las rocas para hacer el anillo de fuego”, dijo.

“Definitivamente no es un área muy transitada”, agregó.

Jim Schmidt hizo un homenaje y dejó girasoles en el sitio, informó anteriormente CNN.

A los Schmidt se unieron el padre de Gabby, Joe Petito, y su esposa Tara Petito, junto con su abogado Richard Stafford, para la entrevista con el presentador Phil McGraw.

Joe Petito dijo que quiere que encuentren vivo a Laundrie para que pueda pasar su vida tras las rejas.

“Quiero verlo en una celda de la cárcel por el resto de su vida donde –él es un amante de la naturaleza– estar en esa celda de concreto y no poder ir a ver esos árboles y abrazarlos– y oler el aire fresco y así”, dijo Petito.

“Quiero mirarlo a los ojos”, dijo Nichole Schmidt.

El abogado de la familia de Laundrie, Bertolino, se negó a comentar el miércoles sobre la entrevista con el “Dr. Phil”.

A finales de septiembre, los padres de Laundrie emitieron un comunicado a través de su abogado, diciendo: “Chris y Roberta Laundrie no saben dónde está Brian. Están preocupados por Brian y esperan que el FBI pueda localizarlo. La especulación del público y algunos que insisten en que los padres ayudaron a Brian a salir de la casa de la familia o evitar el arresto por una orden que se emitió después de que Brian ya había estado desaparecido durante varios días es simplemente incorrecto”.

Melissa Alonso, Laura Dolan, Sara Weisfeldt, Dave Alsup, Taylor Romine y Jason Hanna de CNN contribuyeron a este informe.

