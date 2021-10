William Ribeiro: futbolista brasileño acusado de intento de homicidio tras patear al árbitro en la cabeza

News

olivertapia

(CNN) — Un futbolista brasileño enfrenta un cargo de intento de homicidio luego de darle una patada en la cabeza a un árbitro y dejarlo inconsciente.

En entrevista telefónica con CNN, Vinicius de Lourenco de Assuncao, quien es el jefe de policía de Venancio Aires y realizó la detención preventiva de William Ribeiro, dijo que el futbolista había sido liberado de la cárcel el martes.

Ribeiro fue arrestado luego de atacar al árbitro Rodrigo Crivellaro en la cabeza durante un partido el lunes en Venancio Aires, en el sureño estado brasileño de Rio Grande do Sul.

El partido entre Sport Club Sao Paulo y Guarani-RS fue en la segunda división del estado de Rio Grande do Sul.

El árbitro Rodrigo Crivellaro salió inconsciente del estadio en una ambulancia y fue trasladado a un hospital.

Ribeiro, que jugaba en el Sport Club Sao Paulo, atacó a Crivellaro al comienzo del segundo tiempo.

El árbitro Crivellaro salió inconsciente del estadio en una ambulancia y fue trasladado a un hospital. Después de algunos exámenes y observación, fue dado de alta el martes.

“Realmente no recuerdo (lo que pasó). Mis colegas árbitros me dijeron que le saqué la tarjeta amarilla. Me dio un puñetazo en la cara, me caí al suelo, me patearon y me desmayé”, dijo Crivellaro a un estación de radio local.

“Este jugador necesita tratamiento porque está totalmente fuera de control. Merece ser arrestado durante mucho tiempo”.

El estado de Rio Grande do Sul emitió un comunicado el lunes diciendo que había abierto una investigación sobre el incidente, mientras que Sport Club Sao Paulo dijo que está “profundamente avergonzado” de la agresión y que el contrato de Ribeiro había sido rescindido.

“El contrato del deportista agresor se rescinde sumariamente. Además, se tomarán todas las medidas posibles y legales en relación con el hecho”, escribió el equipo en una nota oficial.

Ningún abogado apareció para defender a Ribeiro, según Assuncao, y el caso ahora está en manos del defensor público estatal.

Ribeiro aún no ha hecho comentarios públicos en sus redes sociales o en los medios de comunicación brasileños.

