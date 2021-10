Esto podría llevar al bitcoin a otro nivel

Alexandra Ferguson

Londres (CNN Business) — Este año, las criptomonedas han subido. Han bajado. Pero nunca parecen estar del todo fuera de juego.

Lo que está ocurriendo: el entusiasmo en torno al bitcoin está creciendo de nuevo ya que se espera el debut de una herramienta financiera esta semana que podría incrementar la exposición de la criptomoneda.

Tras caer en primavera, el bitcoin cotiza ahora por encima de los US$ 60.000, no muy lejos de su máximo histórico de más de US$ 64.800 alcanzado en abril. En lo que va de este mes ha subido más de un 40%.

¿Qué impulsa las ganancias?: los inversores están entusiasmados con el esperado lanzamiento del primer fondo cotizado de futuros de bitcoin. El lanzamiento del ETF ProShares Bitcoin Strategy está planeado para este martes, según la empresa. Un ETF es un fondo de inversión cotizado.

El fondo proporcionará un punto de entrada para los inversores que estén interesados en las criptomonedas pero que no quieran ocuparse de la compra y venta de los tokens.

La Comisión de Bolsas y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) señaló la semana pasada que podría aprobar finalmente un instrumento de este tipo, por el que el sector de las criptomonedas ha presionado durante mucho tiempo.

“Antes de invertir en un fondo que mantiene contratos de futuros de bitcoin, asegúrate de sopesar cuidadosamente los riesgos y beneficios potenciales”, tuiteó la agencia.

En caso de ser aprobado, el ETF podría dar un fuerte impulso al más reciente repunte del bitcoin.

“Consideramos la aprobación de un ETF de futuros de bitcoin como un paso positivo para el espacio de activos digitales”, dijo Isaac Boltansky, director de investigación de políticas de BTIG, en una nota reciente a los clientes.

“Eso no significa que los reguladores abandonen por completo su desconfianza hacia las criptomonedas”. Boltansky señaló que un ETF de futuros es diferente de un ETF que compra y vende bitcoin directamente. En este sentido, la SEC parece seguir siendo escéptica.

Y la entrada en vigor de regulaciones más estrictas sigue al acecho. Los organismos de supervisión se enfrentan a una mayor presión para actuar a medida que incrementan las inversiones.

En un reciente discurso, el funcionario del Bank of England Jon Cunliffe señaló que el colapso del mercado de US$ 1,2 billones en valores respaldados por hipotecas de alto riesgo desencadenó la crisis financiera de 2008. Los criptovalores, por su parte, ya representan US$ 2,3 billones.

“Los US$ 2,3 billones, por supuesto, deben verse en el contexto del sistema financiero mundial de US$ 250 billones”, dijo Cunliffe. “Pero, como nos demostró la crisis financiera, no hace falta representar una gran proporción del sector financiero para desencadenar problemas de estabilidad financiera”.

Algunos actores del sector están conscientes de los posibles problemas. Coinbase publicó una propuesta para regular los activos digitales el jueves pasado. La empresa, que salió a bolsa a principios de este año, pidió que se designara un organismo estadounidense para supervisar los criptovalores.

“Cuando surgen nuevas preguntas o desafíos políticos, la capacidad de un único organismo regulador dedicado a responder de manera eficiente y oportuna beneficia a todos”, señaló Coinbase en una investigación.

