Terminó la búsqueda de Brian Laundrie, pero quedan varias preguntas importantes sin resolver

(CNN) – El descubrimiento de los restos de Brian Laundrie pone fin a una persecución que se había apoderado del país durante semanas mientras los investigadores buscaban en una reserva natural de Florida al joven de 23 años, quien regresó a casa el mes pasado de un viaje por carretera sin su prometida, Gabby Petito.

Petito pasó el verano viajando por el oeste americano con Laundrie, compartiendo sus viajes en las redes sociales. El caso atrajo la atención generalizada por primera vez después de que la familia de Petito denunciara su desaparición el 11 de septiembre.

Laundrie desaparecería pronto de la casa de sus padres en North Port, Florida, pocos días antes de que los restos de Petito fueran encontrados en un bosque nacional en Wyoming.

Desde entonces, los investigadores se habían centrado en localizar a Laundrie, hasta el miércoles, cuando finalmente lo encontraron.

Pero todavía hay muchas cosas que no sabemos.

Esto es lo que dicen los expertos sobre sus muertes:

¿Cómo murió Laundrie?

Los registros dentales confirmaron que los restos encontrados esta semana son Brian Laundrie, anunció el FBI el jueves.

Pero determinar la causa de la muerte podría ser un desafío, ya que las autoridades recuperaron “restos óseos”, dijo Jim Clemente, perfilador retirado del FBI. Añadió que es posible que Laundrie haya estado muerto todo el tiempo que estuvo desaparecido.

“No necesariamente significa eso”, señaló Clemente a Erin Burnett de CNN el jueves. “Pero lo que sí significa es que será mucho más difícil hacer una determinación buena y sólida sobre la causa y la forma de la muerte”.

“A menos que haya algún tipo de trauma importante y grave en el cráneo que pueda identificarse, es posible que no haya una manera de determinar cómo murió”, dijo. “Si se ahogó, por ejemplo, no habría ninguna evidencia de eso en un esqueleto”.

Los restos se encontraron en un área de la Reserva Carlton —una vasta reserva natural de más de 10.000 hectáreas— que anteriormente había estado bajo el agua pero que recientemente se secó debido al clima.

La cinta policial restringe el acceso al Parque Ambiental Myakkahatchee Creek el 20 de octubre de 2021 en North Port, Florida.

El abogado de defensa criminal Mark O’Mara dijo que la explicación más razonable es que Laundrie se quitó la vida en la reserva natural, una posibilidad que Steven Bertolino, el abogado de los padres de Laundrie, abordó el viernes en una entrevista con “Good Morning America” ​​de ABC.

El abogado y los padres de Laundrie habían discutido la posibilidad de que Laundrie muriera por suicidio “varias veces”, dijo el abogado.

“Simplemente no lo sabemos. Por supuesto, conocer su estado mental cuando salió por la puerta fue siempre una preocupación”, dijo Bertolino, quien había descrito a Laundrie en otras entrevistas como “afligido”.

Bertolino le dijo a GMA que la familia aceptaría la decisión del médico forense si ofrecen otra explicación de la causa de la muerte.

La Dra. Priya Banerjee, patóloga forense, estuvo de acuerdo en que los investigadores enfrentan un desafío para determinar la causa de la muerte de Laundrie. Sin embargo, los investigadores podrían utilizar un cuaderno encontrado cerca de los restos de Laundrie para obtener una idea de cómo murió.

“Tal vez el diario u otra evidencia pueda arrojar algo de luz sobre lo que sucedió”, dijo Banerjee.

¿Qué ocurrió en el tiempo que estuvo desaparecido?

No está claro cómo pasó Laundrie su tiempo en la reserva o cuándo murió exactamente.

Durante un mes, los investigadores mantuvieron sus ojos fijos en la Reserva Carlton, donde se creía que Laundrie había ido cuando dejó la casa de sus padres en los días posteriores a que la familia de Petito reportara su desaparición.

La búsqueda a través de la reserva comenzó el 18 de septiembre, un día después de que los padres de Laundrie presentaran reportaran desaparecido a Brian, indicando que había dejado la casa días antes y no había regresado.

Pero la búsqueda resultó ser difícil, con investigadores trabajando en condiciones extremas. Estaban empantanados por los elementos, vadeando a través del agua alta y tratando de evitar la peligrosa vida silvestre. Las condiciones eran tan malas que los expertos en supervivencia se mostraron escépticos sobre la capacidad de Laundrie para sobrevivir y le dijeron a CNN hace semanas que probablemente ya no estaba vivo o no estaba en la reserva.

Agentes de la policía de North Port bloquean la entrada al Parque Ambiental Myakkahatchee Creek el miércoles 20 de octubre de 2021 en North Port, Florida.

También hay preguntas sobre cuándo Laundrie abandonó la casa de sus padres y cuándo la policía se enteró de que se desconocía su paradero.

La familia Laundrie originalmente le dijo a la policía que se fue de casa el martes 14 de septiembre, pero luego cambiaron su relato e indicaron que se había ido el día anterior.

Bertolino le dijo a Chris Cuomo de CNN el miércoles que notificó al FBI que Brian no había regresado de una caminata en Carlton Reserve el mismo día que se había ido.

El FBI no hizo comentarios sobre el reporte, pero el portavoz de la policía de North Port, Josh Taylor, dijo que su agencia no fue notificada. Laundrie no regresó de la caminata hasta el 17 de septiembre. Dijo en un comunicado que la policía creía que estaba en casa hasta ese día, cuando los padres acordaron hablar con la policía.

Independientemente de cuándo Laundrie dejó la casa de sus padres, el jueves Taylor rechazó la idea de que las pertenencias encontradas en la reserva pudieran haber sido plantadas recientemente, lo que indica que habían estado ahí por algún tiempo.

¿Qué le pasó a Gabby Petito?

La principal de las preguntas que aún no han recibido respuesta son sobre lo que le ocurrió a Petito.

Lo que sí sabemos es esto: los restos encontrados el 19 de septiembre en el Bosque Nacional Bridger-Teton en Wyoming fueron identificados como los de Petito, según el FBI. La forma de muerte fue declarada homicidio por el forense del condado de Teton, Brent Blue, quien dijo que la causa de la muerte fue estrangulamiento. Probablemente murió unas tres o cuatro semanas antes de que se encontraran sus restos, dijo.

Pero no se darán a conocer otros detalles de la autopsia, según la ley de Wyoming. Algunos detalles de la muerte de Petito aún están envueltos en un misterio: ¿Cuándo murió y qué la llevó a su asesinato?

Si bien el FBI describió a Laundrie como una “persona de interés” en el asesinato de Petito, no enfrentó cargos por su muerte. Sin embargo, fue acusado de presuntamente utilizar dos cuentas financieras que no le pertenecían en los días posteriores a su asesinato.

Un vehículo circula en el Bosque Nacional Bridger-Teton, al este del Parque Nacional Grand Teton en Wyoming, el domingo 19 de septiembre de 2021.

Una vez más, los expertos señalaron que el cuaderno que se encuentra cerca de los restos de Laundrie es una clave potencial para responder a estas preguntas.

“En términos de comprender el motivo de Laundrie, sus sentimientos hacia Petito, tal vez incluso cualquier tipo de notas o comentarios que haya hecho sobre los eventos que todavía estamos tratando de comprender en Wyoming, ese cuaderno podría arrojar mucha luz sobre esos temas”, dijo el exsubdirector del FBI, Andrew McCabe.

Clemente, el perfilador retirado del FBI, se hizo eco de esos comentarios y le dijo a CNN: “Si ese cuaderno contenía, por ejemplo, información que podría haber sido admisiones, podría estar proyectando culpa o racionalización; toda esa información podría ayudar en la determinación”.

No está claro si la computadora portátil será útil. Estaba claramente mojada cuando fue encontrada por las autoridades afuera de una bolsa seca durante su búsqueda el miércoles, dijo a CNN una fuente con conocimiento de la investigación, describiéndola como “posiblemente recuperable”.

“Van a utilizar cualquier medio potencial para secarla antes de abrirla”, dijo la fuente. “Tendrán mucho cuidado con eso”.

El enfoque también se ha centrado en los padres de Laundrie y si su hijo les dijo algo sobre lo que le sucedió a Petito antes de que desapareciera.

La familia de Petito había suplicado a los Laundrie que cooperaran con las autoridades después de denunciar la desaparición de Gabby. Cuando la policía se presentó en la casa de Laundrie el 11 de septiembre, solicitando hablar con Laundrie y su familia, los Laundrie dirigieron a las autoridades a su abogado, dijo Taylor.

El viernes, Bertolino le dijo a GMA que sus clientes habían estado cooperando con el FBI desde el “primer día” de la desaparición de Brian, pero dijo que no tenían “absolutamente nada que decir” sobre Petito.

Cuando en entrevista se le preguntó si Laundrie les dijo algo a sus padres sobre Petito antes de ir a la reserva el mes pasado, Bertolino afirmó: “No es algo sobre lo que pueda comentar en este momento. Me gustaría dejarlo así”.

Christina Maxouris, Amir Vera, Eric Levenson, Kristina Sgueglia y Randi Kaye de CNN contribuyeron a este reporte.

