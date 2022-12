Las declaraciones de impuestos de Trump de 2015 a 2020 ahora son públicas

El informe de la comisión incluyó un análisis de los números de cada una de las seis declaraciones de impuestos de Trump por parte de la Comisión Conjunta de Impuestos no partidista (JCT). Entre los hallazgos del JCT, se encontró que el entonces presidente pagó muy poco impuesto federal sobre la renta en 2017, solo US$ 750, y nada en 2020. El informe también mostró que Trump pagó US$ 1,1 millones combinados en impuestos federales sobre la renta en 2018 y 2019, un marcado contraste con la cantidad de 2017 y los US$ 0 que pagó en 2020.

