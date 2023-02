Condenan a cadena perpetua sin libertad condicinal al atacante del supermercado en Buffalo, en el que murieron 10 personas

“Lamento mucho todo el dolor que hice sufrir a las víctimas y sus familias. Siento mucho haber robado la vida de sus seres queridos. No puedo expresar cuánto lamento todas las decisiones que tomé antes de mis acciones el 14 de mayo. Hice algo terrible ese día. Disparé y maté gente porque eran negros. Mirando hacia atrás ahora, no puedo creer que realmente lo hice. Creí lo que leí en línea y actué por odio. Sé que no puedo retractarme, pero desearía poder hacerlo. Y no quiero que nadie se sienta inspirado por mí y por lo que hice”.

