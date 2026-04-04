Algunos países están reduciendo las vías para obtener la ciudadanía. Este las está abriendo

Por Maureen O’Hare, CNN

En las noticias de viajes de esta semana: el nuevo y enorme aeropuerto de India, los cambios en las normas de ciudadanía de los países y, a medida que se disparan los precios de la gasolina y el combustible para aviones, los precios de las aerolíneas están subiendo.

Mientras que algunos países están reduciendo las vías para obtener la ciudadanía, otros las están abriendo.

El intento del presidente Donald Trump de acabar con la ciudadanía automática por derecho de nacimiento en Estados Unidos fue recibido con escepticismo por la Corte Suprema el miércoles, cuyos magistrados plantearon preguntas difíciles sobre los argumentos presentados.

“Fue una derrota aplastante como las que no vemos muy a menudo”, declaró el analista legal de CNN, Elliot Williams. Véalo aquí.

Italia modificó recientemente sus normas sobre la ciudadanía por descendencia, y el Tribunal Constitucional dictaminó el mes pasado a favor de una controvertida ley de 2025.

Esto no solo acaba con los sueños de reubicación de personas de todo el mundo con ascendencia italiana, sino que también trastoca la vida de quienes ya residen en Italia y aspiran a obtener la ciudadanía. CNN habló con familias estadounidenses afectadas por esta medida.

Sin embargo, hay buenas noticias para quienes buscan un nuevo comienzo en el extranjero. Millones de estadounidenses ahora pueden obtener la ciudadanía canadiense gracias a un cambio en la normativa de diciembre. Se esperan decenas de miles de solicitudes, muchas de las cuales piden prueba de ciudadanía “por si acaso”. He aquí el motivo.

Omar Nok, un egipcio de 31 años, está intentando dar la vuelta al mundo sin volar. No ha sido fácil, pero ha vivido aventuras en camellos, veleros y camiones de aves de corral. Casi seis meses después de comenzar su viaje, le cuenta a CNN cómo le está yendo.

Justin Robertson, de CNN, se aventuró por una ruta poco transitada al abordar recientemente el único tren directo de Beijing a Corea del Norte. La ruta, suspendida durante la pandemia de covid-19, reanudó sus operaciones en marzo. Véalo aquí.

También en China, esta semana se inauguró en Chongqing la escalera mecánica al aire libre más larga del mundo. El ascensor de la Diosa de Wushan tiene 905 metros de longitud, o casi 3.000 pies, según los medios estatales, y alcanza la altura de un edificio de 80 pisos.

Viajar se está volviendo más difícil a nivel mundial, ya que la guerra en Irán ha duplicado el precio del combustible para aviones, pero el impacto no es el mismo en todas partes.

América del Norte ha experimentado el menor aumento, alrededor del 88 %, pero en Asia y Oceanía, los precios han subido más del 134 % y las tarifas aéreas se han disparado. Las tarifas en Estados Unidos no han subido mucho, todavía.

El precio medio de la gasolina para los conductores estadounidenses es de US$ 4 por galón, pero los conductores de una de las ciudades más transitadas de Asia están pagando casi US$ 16 por galón.

¿No te gusta la piña en la pizza? ¿Qué tal unas natillas?

Circus Pizza, en Panzer’s Deli, al norte de Londres, ofrece versiones originales de postres ingleses clásicos, como pizza de caramelo pegajoso y pizza de ruibarbo con crema pastelera. No todos están convencidos, pero CNN visitó el local y probó ambas.

En ciudades de todo el mundo, un ñame de color violeta llamado ube está apareciendo en los menús de todo tipo de establecimientos, desde cafeterías hasta panaderías.

Este tubérculo vibrante, con un sabor que recuerda a las nueces o a la vainilla, puede ser un ingrediente de moda, pero su popularidad está causando problemas en Filipinas.

El auge del kimchi, el plato coreano de verduras fermentadas, ha sido más gradual. Este plato asiático también experimentó un gran aumento de popularidad, y las exportaciones alcanzaron un máximo histórico el año pasado.

La cocina coreana está ahora tan de moda como la música pop y los tratamientos de belleza del país. Corey Lee, de Nueva Jersey, fue el primer chef coreano en obtener tres estrellas Michelin. Aquí te contamos cómo llegó a la cima.

Los ingenieros de Walt Disney Imagineering han creado un robot interactivo increíblemente realista del entrañable personaje Olaf de “Frozen”. Desde el 29 de marzo, el robot está abierto al público en el nuevo Mundo de Frozen en Disneyland París.

Un perro border collie fue rescatado en helicóptero de un bosque de Nueva Zelanda.

Y en otras buenas noticias del mundo animal, el mono Punch tiene un nuevo mejor amigo.

Un viaje a la Disneylandia de los viajes espaciales en Florida.

Cabo Cañaveral no es un simple recorrido histórico. (Además, suscríbase aquí al boletín informativo Countdown de CNN Science, que sigue la misión tripulada actual de la NASA a la Luna, Artemis II).

Una misión lunar. Un cierre del Gobierno. Una interrupción del servicio de robotaxis.

¿Qué recuerdas de la semana pasada?

El nuevo y enorme aeropuerto de India ya está abierto.

Ahora solo necesita aviones.

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