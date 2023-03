Ella estaba a unas semanas de su licencia por maternidad en Twitter, hasta que Elon Musk asumió el control

Twitter no ha hecho comentarios públicos sobre las demandas de arbitraje, pero Shannon Liss-Riordan, la abogada que representa a cientos de antiguos empleados de Twitter, presentó el mes pasado una demanda en la que acusaba a la empresa de no cooperar con el proceso de arbitraje. Twitter, que despidió a gran parte de su equipo de relaciones con los medios de comunicación el año pasado, no respondió a una solicitud de comentarios para esta historia.

“Yo no era ingeniera de software ni ejecutiva”, afirma Michele Armstrong, exingeniera senior de audio y video, que fue despedida siete meses después de incorporarse a la empresa. “Ganaba un sueldo decente en San Francisco, pero si no encuentro otro trabajo, tendré que mudarme de mi departamento porque me pagaban lo justo para vivir en San Francisco… pero no era de las personas que podían ahorrar un montón de dinero”.

