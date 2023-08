Argentina recurre a China para pagarle al Fondo Monetario Internacional

El ministro sostuvo que Argentina no va a usar dólares de las reservas para pagar los vencimientos. Por el contrario, una parte se saldará con un préstamo del Banco de desarrollo de América Latina (CAF), US$ 1.000 millones, mientras que el resto, unos US$ 1.700 millones, se realizará en yuanes del segundo tramo del swap que Argentina tiene con China, que se activará para esta operación previo acuerdo con el Banco Popular de China, algo inédito hasta el momento. Como este país es miembro del FMI, el pagó se hará sin inconvenientes en esa moneda, según se informó. El ministro no hizo referencia a cómo el país va a pagar el segundo vencimiento que tiene por delante esta semana, por unos US$ 800 millones.

Durante un mensaje difundido este lunes, el ministro especificó además de qué manera Argentina pagará compromisos con el FMI de US$ 2.700 millones, que vencían este 31 de julio. Es que, en la medida que el acuerdo alcanzado no sea rubricado en última instancia, los desembolsos no se harán efectivos a tiempo, de manera que el gobierno debió recurrir a otras fuentes de financiamiento para afrontar estos pagos.

