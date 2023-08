Muere a los 80 años Robbie Robertson, cofundador de The Band y músico de cine

En lugar de flores, la familia ha pedido que se hagan donaciones a Six Nations of the Grand River para apoyar un nuevo Centro Cultural Woodland.

Un largometraje documental basado en el libro y titulado “Once Were Brothers: Robbie Robertson And The Band” se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Toronto de 2019 y se transmitió en Hulu.

Coescribió, produjo, apareció y compuso la música fuente para la película de 1979 “Carny”, protagonizada por Gary Busey y Jodie Foster. Continuaría creando y produciendo música para “Raging Bull” de Scorsese (1980), “King Of Comedy” (1983) y “The Color Of Money” (1986), que incluía “It’s In The Way That You Use It”, coescrito con Clapton.

El séptimo y último álbum de estudio de The Band con Robertson fue “Islands”, que se lanzó en 1977. Luego produjo el álbum en vivo “Love At The Greek” de Neil Diamond, fomentando su relación creativa ya que Robertson había dirigido “Beautiful Noise” de Diamond el año anterior.

En 1969, The Band actuó en el legendario Festival de Woodstock antes de lanzar un álbum homónimo que incluía “Up On Cripple Creek”, compuesto por Robertson, e igualmente el clásico (y muchas versiones) “The Night They Drove Old Dixie Down”.

En un comunicado, el gerente de Robertson durante 34 años, Jared Levine, dijo que “Robbie estaba rodeado de su familia en el momento de su muerte, incluida su esposa, Janet; su ex esposa, Dominique; su pareja Nicholas; y sus hijos Alexandra. Sebastian, Delphine y el compañero de Delphine, Kenny. También le sobreviven sus nietos Angelica, Donovan, Dominic, Gabriel y Seraphina. Robertson completó recientemente su decimocuarto proyecto de música de cine con el colaborador frecuente Martin Scorsese, “Killers of the Flower Moon'”.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.