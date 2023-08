OPINIÓN | Por qué la defensa de Trump por el caso del 6 de enero es peor de lo que parece

Ya tenemos una buena idea de cómo la fiscalía pretende probar su caso en el juicio. El escrito de acusación enumera más de 100 afirmaciones supuestamente falsas de Trump, con horas, lugares y testigos. Y no hay duda de que habrá más. La pregunta más difícil es cómo responderá Trump a un caso tan abrumador. Dado que los acusados de delitos penales no están obligados a presentar ninguna prueba en absoluto, y que la carga de la prueba recae en la acusación, Trump podría, en teoría, simplemente permanecer en silencio y confiar en su abogado para argumentar que la acusación no puede demostrar que sus declaraciones eran “a sabiendas” falsas.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.