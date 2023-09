Kim Jong Un espera hablar con Putin para avanzar en el acuerdo de armas entre Corea del Norte y Rusia, dice EE.UU.

El momento de cualquier reunión entre Putin y Kim Jong Un no está claro. El diario The New York Times informó inicialmente sobre la posible reunión en Rusia, y señaló que se espera que sea en septiembre.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.