¿Qué hacer si alguien de tu familia da positivo por covid-19? Una experta da varios consejos

Wen: El Paxlovid no está autorizado para su uso como medicación preventiva. Las personas que aún no se hayan sometido a la prueba del covid-19 no deben tomarlo. Sin embargo, alguien que haya dado positivo y que sea mayor y padezca enfermedades crónicas debería tomarlo lo antes posible tras el diagnóstico, si cumple los requisitos. Se ha demostrado que este tratamiento antiviral reduce el riesgo de hospitalización o muerte hasta en un 80% cuando se toma en los cinco días siguientes a la aparición de los síntomas.

Wen: No según las recomendaciones actuales de los CDC. Tomemos el caso de alguien con síntomas leves, como la primera dama Jill Biden. Los CDC recomiendan que alguien como ella se aísle completamente hasta después del quinto día. Si sus síntomas comenzaron el domingo, ese sería el día cero, por lo que el día cinco sería el viernes. Ella no debe estar cerca de la gente hasta el viernes. Después, suponiendo que sus síntomas mejoren y no tenga fiebre, deberá tomar precauciones durante otros cinco días, hasta el miércoles siguiente.

