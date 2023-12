Mi hijo y yo corrimos la misma carrera de 5 km. Cuando no llegó a la meta, salí a buscarlo

Un día, mi hijo también se marchará y emprenderá su propia aventura. Hace poco, mi hermano me envió una foto de nosotros juntos. Casi me rompe el corazón. Mi hijo, que entonces tenía 6 años, me cogía de la mano y me miraba con una expresión indescriptible de esperanza e inocencia. Parecía que intentaba decirme algo. Pero yo miraba al frente, a otra cosa. Cuando vi aquella foto, me entraron ganas de gritarme: ¡Gira la cabeza! ¡Míralo! ¡No hay nada más importante en el mundo!

Mis predicciones habían sido erróneas. Mi hijo no había corrido rápido y no había perdido a Amiguito, y estos dos hechos parecían relacionados de algún modo. Le echó la culpa a un resfriado del que se estaba recuperando. Yo sospechaba que era algo más que eso, pero no le pregunté demasiado al respecto.

Corrí bastante bien, aunque no tan rápido como en la universidad, y me emocioné al llegar a la meta. Esa emoción dio paso a la ansiedad cuando mi hijo no apareció.

