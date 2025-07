La Corte Suprema permite a Trump deportar a inmigrantes detenidos en Djibouti a Sudán del Sur

La administración de Trump ha dicho que, en los casos en que recibe “garantías” de un gobierno extranjero de que el inmigrante no será torturado, los funcionarios no tienen que notificar, por ejemplo, a un ciudadano cubano de que será deportado a Sudán del Sur. En los casos en que no se han recibido esas garantías, la política del Departamento de Seguridad Nacional exige notificar al inmigrante para que pueda presentar una solicitud de temor a la tortura.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.