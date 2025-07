Astrónomos detectan un objeto interestelar atravesando nuestro sistema solar

“Considerando los desacuerdos persistentes sobre qué causó la aceleración orbital del primer ISO, ‘Oumuamua, me sorprendería que diagnosticar y entender esto no fuera una prioridad para la mayoría”, escribió Kareta en un correo electrónico. “Aún no sabemos de dónde vino (3I/ATLAS), pero a medida que aumente nuestra comprensión de su órbita, podríamos hacer algunas buenas conjeturas en unos meses”.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.