‘Jurassic World Rebirth’ arrasa en la taquilla

“Jurassic World Rebirth” desplazó al segundo lugar a “F1”, una cinta de Apple y Warner Bros. Pictures. “F1” recaudó US$ 26 millones este fin de semana en Estados Unidos, lo que representa una caída del 54 % con respecto a la semana anterior. El filme protagonizado por Brad Pitt debutó con unos US$ 55,6 millones a nivel nacional y US$ 144 millones en todo el mundo.

La cuarta entrega de la saga “Jurassic World” superó con creces las estimaciones iniciales, que proyectaban cerca de US$ 80 millones para tres días y US$ 135 millones para cinco. El filme casi iguala el desempeño de su predecesora de 2022, “Jurassic World Dominion”, que recaudó US$ 145 millones en sus primeros tres días y luego superó los US$ 1.000 millones a nivel mundial.

