Trump defiende a Netanyahu y Bolsonaro en medio de su narrativa de persecución

Desde Rio de Janeiro, sede de la cumbre de los BRICS, organización que agrupa a Brasil, Rusia, China, India, Sudáfrica, Irán y otros, el presidente Lula le respondió a Trump: “Un presidente de la República, de un país del tamaño de Estados Unidos, que amenaza al mundo a través de internet no es correcto, ¿sabe? Necesita saber que el mundo ha cambiado, sabes, no, no, no queremos un emperador. Somos países soberanos”.

