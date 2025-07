¿Quiénes califican para la deducción de intereses de préstamos para vehículos nuevos?

El Instituto de Impuestos y Política Económica, un grupo de investigación de izquierdas, estima que si el precio de un vehículo aumenta un 5 %, “la deducción compensará aproximadamente una cuarta parte o menos del costo del arancel para contribuyentes solteros que ganen US$ 63.475 o menos y para contribuyentes conjuntos que ganen US $126.950 o menos. En todos los niveles de ingresos elegibles, la deducción no compensaría ni siquiera un aumento de precio del 3 % debido a los aranceles, lo cual se encuentra en el extremo inferior de las expectativas de los economistas”.

Una deducción reduce tu factura de impuestos en una cantidad igual a su tasa impositiva máxima multiplicada por la cantidad que está deduciendo. Por lo tanto, si tu tasa impositiva máxima es del 12 %, reducirá tu obligación tributaria federal sobre la renta en US$ 12 por cada US$ 100 que deduzca. Si te encuentras en el tramo del 22 %, reducirá tu factura de impuestos en US$ 22 por cada US$ 100 que deduzcas.

No podrás deducir ningún interés del préstamo si tu MAGI es más de US$ 149.000 (US$ 249.000 para contribuyentes conjuntos), dijo Mellem.

Además, tu deducción se verá aún más limitada si tu ingreso bruto ajustado modificado supera los US$ 100.000 (US$ 200.000 para parejas casadas que presentan una declaración conjunta). Tu deducción se reducirá en US$ 200 por cada US$ 1.000 que tus ingresos superen los límites del ingreso bruto ajustado modificado (MAGI, por sus siglas en inglés).

