El bolso Hermès original de Jane Birkin se vende por US$ 10 millones

Al establecer un nuevo récord definitivo, el Birkin original superó a versiones más opulentas. En 2022, Sotheby’s vendió un “Diamond Himalaya Birkin” con diamantes blancos incrustados por más de US$ 450.000, mientras que Christie’s vendió una versión de piel de cocodrilo por casi US$ 390.000 en 2021. El récord anterior para el bolso más caro lo estableció un bolso Kelly de diamantes y cocodrilo, que valía US$ 513.040.

